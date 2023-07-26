Федоров рассказал о самых больших угрозах для людей в оккупации

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: ukriform.ua

На временно оккупированных территориях людям грозит вспышка инфекционных заболеваний. Оккупанты наносят вред не только экологии, но и людям.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Угрозы на оккупированных территориях

"Сначала рашисты, роя окопы по всей ТОТ, разрывали скотомогильники. Затем в результате теракта на Каховской ГЭС места захоронения животных в Херсонской области были подтоплены. А теперь на ВТО срочно приступают к вакцинации животных от сибирской язвы", — рассказывает Федоров.

Он добавил, что кроме этого, в населенных пунктах все чаще стали замечать голодных лис и стаи бездомных собак. Это не меньшая угроза, поскольку из-за этого может вспыхнуть бешенство.

"Ну а о таких "мелочах", как наличие холерного вибриона в воде или возбудителей других болезней, кафиры даже не вспоминают. Захватчикам безразлично жизнь и здоровье людей. Юг нуждается в деоккупации", — подытожил мэр Мелитополя.

Напомним, что количество дельфинов, выбрасываемых на берег возле временно оккупированной Кирилловки Запорожской области, растет. Это результат того, что Азовское море слишком загрязнено.

Также мы писали, что в Одессе остаются последствия подрыва кафирами Каховской ГЭС. На морском дне кучи мусора и пресноводных водорослей, а колонии мидий вымерли.