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Федоров рассказал о самых больших угрозах для людей в оккупации

26 июля 2023 18:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Федоров рассказал о самых больших угрозах для людей в оккупации
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: ukriform.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированных территориях людям грозит вспышка инфекционных заболеваний. Оккупанты наносят вред не только экологии, но и людям.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Угрозы на оккупированных территориях

"Сначала рашисты, роя окопы по всей ТОТ, разрывали скотомогильники. Затем в результате теракта на Каховской ГЭС места захоронения животных в Херсонской области были подтоплены. А теперь на ВТО срочно приступают к вакцинации животных от сибирской язвы", — рассказывает Федоров.

Он добавил, что кроме этого, в населенных пунктах все чаще стали замечать голодных лис и стаи бездомных собак. Это не меньшая угроза, поскольку из-за этого может вспыхнуть бешенство.

"Ну а о таких "мелочах", как наличие холерного вибриона в воде или возбудителей других болезней, кафиры даже не вспоминают. Захватчикам безразлично жизнь и здоровье людей. Юг нуждается в деоккупации", — подытожил мэр Мелитополя.

Напомним, что количество дельфинов, выбрасываемых на берег возле временно оккупированной Кирилловки Запорожской области, растет. Это результат того, что Азовское море слишком загрязнено.

Также мы писали, что в Одессе остаются последствия подрыва кафирами Каховской ГЭС. На морском дне кучи мусора и пресноводных водорослей, а колонии мидий вымерли.

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