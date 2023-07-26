На берег окупованої Кирилівки викидає дедалі більше загиблих дельфінів

Загиблі дельфіни на березі тимчасово окупованої Кирилівки. Фото: t.me/brdVP

Кількість дельфінів, яких викидає на берег біля тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області, зростає. Це результат того, що Азовське море надто забруднене.

Про це повідомляє інформаційний канал Бердянськ сьогодні.

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Зазначається, що про викинутих на берег дельфінів повідомляють "місцеві жителі та мелітопольці, які нещодавно відвідували селище".

"Морські тварини гинуть через забруднення води та повітря, спричинене затопленням озброєння та нафтопродуктів, а також мінуванням, підводними вибухами та роботою локаторів ворога", — йдеться в повідомленні.

Однак повністю оцінити масштаби екоциду фахівці зможуть уже після деокупації.

Джерело: t.me/brdVP

Нагадаємо, що в Одесі залишаються наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. На морському дні купи сміття та прісноводних водоростей, а колонії мідій вимерли.

Також ми писали, що в Японії біля Фукусімської атомної електростанції, яка постраждала від аварії, виловили чорного морського окуня, який у 180 разів перевищує ліміт безпеки радіації країни. Відомо, що його знайшли у травні цього року.