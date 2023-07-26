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На берег окупованої Кирилівки викидає дедалі більше загиблих дельфінів

26 липня 2023 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На берег окупованої Кирилівки викидає дедалі більше загиблих дельфінів
Загиблі дельфіни на березі тимчасово окупованої Кирилівки. Фото: t.me/brdVP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кількість дельфінів, яких викидає на берег біля тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області, зростає. Це результат того, що Азовське море надто забруднене.

Про це повідомляє інформаційний канал Бердянськ сьогодні.

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Зазначається, що про викинутих на берег дельфінів повідомляють "місцеві жителі та мелітопольці, які нещодавно відвідували селище".

"Морські тварини гинуть через забруднення води та повітря, спричинене затопленням озброєння та нафтопродуктів, а також мінуванням, підводними вибухами та роботою локаторів ворога", — йдеться в повідомленні.

Однак повністю оцінити масштаби екоциду фахівці зможуть уже після деокупації.

Джерело: t.me/brdVP

Нагадаємо, що в Одесі залишаються наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. На морському дні купи сміття та прісноводних водоростей, а колонії мідій вимерли. 

Також ми писали, що в Японії біля Фукусімської атомної електростанції, яка постраждала від аварії, виловили чорного морського окуня, який у 180 разів перевищує ліміт безпеки радіації країни. Відомо, що його знайшли у травні цього року.

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