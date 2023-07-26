На берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов

Погибшие дельфины на берегу временно оккупированной Кирилловки. Фото: t.me/brdVP

Количество дельфинов, выбрасываемых на берег возле временно оккупированной Кирилловки Запорожской области, растет. Это результат того, что Азовское море слишком загрязнено.

Об этом сообщает информационный канал Бердянск сегодня.

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Отмечается, что о выброшенных на берег дельфинах сообщают "местные жители и недавно посещавшие поселок мелитопольцы".

"Морские животные погибают из-за загрязнения воды и воздуха, вызванного затоплением вооружения и нефтепродуктов, а также минированием, подводными взрывами и работой локаторов врага", — говорится в сообщении.

Однако полностью оценить масштабы экоцида, специалисты смогут уже после деоккупации.

Источник: t.me/brdVP

Напомним, что в Одессе остаются последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На морском дне кучи мусора и пресноводных водорослей, а колонии мидий вымерли.

Также мы писали, что в Японии возле пострадавшей от аварии Фукусимской атомной электростанции выловили черного морского окуня, который в 180 раз превышает лимит безопасности радиации страны. Известно, что его нашли в мае этого года.