На берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов
Количество дельфинов, выбрасываемых на берег возле временно оккупированной Кирилловки Запорожской области, растет. Это результат того, что Азовское море слишком загрязнено.
Об этом сообщает информационный канал Бердянск сегодня.
На берегу появляется больше мертвых дельфинов
Отмечается, что о выброшенных на берег дельфинах сообщают "местные жители и недавно посещавшие поселок мелитопольцы".
"Морские животные погибают из-за загрязнения воды и воздуха, вызванного затоплением вооружения и нефтепродуктов, а также минированием, подводными взрывами и работой локаторов врага", — говорится в сообщении.
Однако полностью оценить масштабы экоцида, специалисты смогут уже после деоккупации.
Напомним, что в Одессе остаются последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На морском дне кучи мусора и пресноводных водорослей, а колонии мидий вымерли.
Также мы писали, что в Японии возле пострадавшей от аварии Фукусимской атомной электростанции выловили черного морского окуня, который в 180 раз превышает лимит безопасности радиации страны. Известно, что его нашли в мае этого года.