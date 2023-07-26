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На берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов

26 июля 2023 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все больше погибших дельфинов
Погибшие дельфины на берегу временно оккупированной Кирилловки. Фото: t.me/brdVP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Количество дельфинов, выбрасываемых на берег возле временно оккупированной Кирилловки Запорожской области, растет. Это результат того, что Азовское море слишком загрязнено.

Об этом сообщает информационный канал Бердянск сегодня.

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Отмечается, что о выброшенных на берег дельфинах сообщают "местные жители и недавно посещавшие поселок мелитопольцы".

"Морские животные погибают из-за загрязнения воды и воздуха, вызванного затоплением вооружения и нефтепродуктов, а также минированием, подводными взрывами и работой локаторов врага", — говорится в сообщении.

Однако полностью оценить масштабы экоцида, специалисты смогут уже после деоккупации.

Источник: t.me/brdVP

Напомним, что в Одессе остаются последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На морском дне кучи мусора и пресноводных водорослей, а колонии мидий вымерли.

Также мы писали, что в Японии возле пострадавшей от аварии Фукусимской атомной электростанции выловили черного морского окуня, который в 180 раз превышает лимит безопасности радиации страны. Известно, что его нашли в мае этого года.

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