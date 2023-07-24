"Відлуння" Фукусіми: в Японії знайшли рибу з катастрофічним вмістом радіації

Вимірювання вмісту радіації риби, яку імпортували з Японії. Фото: Kim Hong-Ji/Reuters

У Японії біля Фукусімської атомної електростанції, яка постраждала від аварії, виловили чорного морського окуня, який у 180 разів перевищує ліміт безпеки радіації країни. Відомо, що його знайшли у травні цього року.

Про це пише The Guardian.

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За словами оператора заводу Tokyo Electric Power Company (Tepco), в рибі міститься 18 000 беккерелів (одиниця вимірювання радіоактивності речовини в системі SI) на кілограм цезію-137. Проте дозволений рівень лише 100 беккерелів на кілограм.

Зазначимо, що катастрофа сталася в березні 2011 року.

Як борються з небезпечними тваринами

"Оскільки забруднена вода потрапила в порт атомної електростанції "Фукусіма-Дайічі" відразу після аварії, Tepco періодично видаляла рибу з порту з 2012 року за допомогою рибальських сіток, які були встановлені, щоб запобігти виходу риби з порту", ​​— пояснив представник заводу Tepco у коментарі виданню.

За інформацією компанії, з травня 2022 по травень 2023 виявили 44 риби, які перевищують рівень цезію, тобто радіації. Їх виловили із порту заводу Фукусіма.

Відомо, що регулярно моніторити тварин перестали у 2016 році, адже тоді встановили сітки, завдяки яким виловлювалася небезпечна риба.

"Однак, коли в січні 2022 року біля узбережжя Соми (близько в 50 км на північ від заводу. — Ред.) спіймали чорного морського окуня з концентраціями радіоактивності, що перевищують нормативні стандарти, ми знову почали відбирати проби в цьому районі разом із встановленням додаткових сіток, щоб запобігти виходу риби з порту", ​​— пояснив представник оператор заводу.

Наразі імпорт чорного морського окуня призупений ще з лютого 2022 року. Всі морепродукти з районів біля заводу постійно перевіряють на радіоактивність.

Нагадаємо, раніше керівниця громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка розповіла, що розповсюдження радіації у випадку підриву Запорізької АЕС напряму залежатиме від швидкості та напрямку вітру. А від висоти ядерного гриба залежить, наскільки постраждають люди, що живуть найближче.