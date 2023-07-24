Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow "Відлуння" Фукусіми: в Японії знайшли рибу з катастрофічним вмістом радіації arrow

"Відлуння" Фукусіми: в Японії знайшли рибу з катастрофічним вмістом радіації

24 липня 2023 09:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Відлуння" Фукусіми: в Японії знайшли рибу з катастрофічним вмістом радіації
Вимірювання вмісту радіації риби, яку імпортували з Японії. Фото: Kim Hong-Ji/Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Японії біля Фукусімської атомної електростанції, яка постраждала від аварії, виловили чорного морського окуня, який у 180 разів перевищує ліміт безпеки радіації країни. Відомо, що його знайшли у травні цього року.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Який вміст радіації в рибі

За словами оператора заводу Tokyo Electric Power Company (Tepco), в рибі міститься 18 000 беккерелів (одиниця вимірювання радіоактивності речовини в системі SI) на кілограм цезію-137. Проте дозволений рівень лише 100 беккерелів на кілограм.

Зазначимо, що катастрофа сталася в березні 2011 року. 

Як борються з небезпечними тваринами

"Оскільки забруднена вода потрапила в порт атомної електростанції "Фукусіма-Дайічі" відразу після аварії, Tepco періодично видаляла рибу з порту з 2012 року за допомогою рибальських сіток, які були встановлені, щоб запобігти виходу риби з порту", ​​— пояснив представник заводу Tepco у коментарі виданню.

За інформацією компанії, з травня 2022 по травень 2023 виявили 44 риби, які перевищують рівень цезію, тобто радіації. Їх виловили із порту заводу Фукусіма.

Відомо, що регулярно моніторити тварин перестали у 2016 році, адже тоді встановили сітки, завдяки яким виловлювалася небезпечна риба.

"Однак, коли в січні 2022 року біля узбережжя Соми (близько в 50 км на північ від заводу. — Ред.) спіймали чорного морського окуня з концентраціями радіоактивності, що перевищують нормативні стандарти, ми знову почали відбирати проби в цьому районі разом із встановленням додаткових сіток, щоб запобігти виходу риби з порту", ​​— пояснив представник оператор заводу.

Наразі імпорт чорного морського окуня призупений ще з лютого 2022 року. Всі морепродукти з районів біля заводу постійно перевіряють на радіоактивність.

Нагадаємо, раніше керівниця громадського формування "Екологічний патруль" Тетяна Лампіка розповіла, що розповсюдження радіації у випадку підриву Запорізької АЕС напряму залежатиме від швидкості та напрямку вітру. А від висоти ядерного гриба залежить, наскільки постраждають люди, що живуть найближче. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз