"Эхо" Фукусимы: в Японии нашли рыбу с катастрофическим содержанием радиации

Измерение содержания радиации рыбы, импортируемой из Японии. Фото: Kim Hong-Ji/Reuters

В Японии возле пострадавшей от аварии Фукусимской атомной электростанции выловили черного морского окуня, который в 180 раз превышает лимит безопасности радиации страны. Известно, что его нашли в мае этого года.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Какое содержание радиации в рыбе

По словам оператора завода Tokyo Electric Power Company (Tepco), в рыбе содержится 18 000 беккерелей (единица измерения радиоактивности вещества в системе SI) на килограмм цезия-137. Однако разрешен уровень всего 100 беккерелей на килограмм.

Отметим, что катастрофа произошла в марте 2011 года.

Как борются с опасными животными

"Поскольку загрязненная вода попала в порт атомной электростанции "Фукусима-Дайичи" сразу после аварии, Tepco периодически удаляла рыбу из порта с 2012 года с помощью рыболовных сеток, которые были установлены, чтобы предотвратить выход рыбы из порта", — объяснил представитель завода.

По информации компании, с мая 2022 по май 2023 года обнаружили 44 рыбы, превышающие уровень цезия, то есть радиации. Их выловили из порта завода Фукусима.

Известно, что регулярно мониторить животных перестали в 2016 году, тогда установили сетки, благодаря которым вылавливалась опасная рыба.

"Однако, когда в январе 2022 года у побережья Сомы (около 50 км к северу от завода. — Ред.) поймали черного морского окуня с концентрациями радиоактивности, превышающими нормативные стандарты, мы снова начали отбирать пробы в этом районе вместе с установкой дополнительных сеток, чтобы избежать выхода рыбы из порта", — сказал оператор завода.

В настоящее время импорт черного морского окуня приостановлен еще с февраля 2022 года. Все морепродукты из районов у завода постоянно проверяют на радиоактивность.

Напомним, ранее руководительница общественного формирования "Экологический патруль" Татьяна Лампика рассказала, что распространение радиации в случае подрыва Запорожской АЭС будет напрямую зависеть от скорости и направления ветра. А от высоты ядерного гриба зависит, насколько пострадают люди, которые живут ближе к ней.