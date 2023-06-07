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Гідролог прокоментував руйнування Каховської ГЕС: наслідки величезні

7 червня 2023 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гідролог прокоментував руйнування Каховської ГЕС: наслідки величезні
Наслідки руйнування Каховської ГЕС. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Відомий американський вчений-гідролог Пітер Глейк прокоментував руйнування Каховської ГЕС. За його словами, гуманітарні та екологічні наслідки величезні.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Масштабне руйнування

"Громади вниз по течії річки будуть затоплені, їх вже затоплює. Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку", — зазначив Глейк.

За його словами, вище Каховської ГЕС були природні болота. Таким чином, тварини лишилися без води.

Наслідки для Криму

"Крим дуже залежить від води Північнокримського каналу, який живила вода з водосховища. Якщо водосховище зникне, надходження води до кримського каналу зменшиться також. Приблизно 80% водних ресурсів Крим отримує з Північнокримського каналу з водосховища за Каховською дамбою. Зараз не виглядає, що постачання води триватиме", — пояснив дослідник.

Він зазначив, що росіяни після окупації Криму активно працювали, щоб зробити цей канал функціональним, що свідчить про його важливість, але зараз цей потік води знову зупинений.

Знищення Дніпро ГЕС 1941 року

Глейк навів приклад подібного за наслідками руйнування — Дніпро ГЕС, яку СРСР знищив 1941 року під час Другої світової війни, щоб зупинити німців. 

"Руйнування тієї дамби вбило десятки тисяч людей, за повідомленнями. Ця дамба, Каховська, подібна за розміром. Сподіваюсь, що кількість втрачених життів буде меншою завдяки здатності швидше інформувати людей, які живуть вздовж ріки. Але це одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни", — зазначив він.

Глейк вважає руйнування дамби порушенням Женевської конвенції і закликає міжнародну спільноту допомогти постраждалим громадам евакуюватися та надати гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що підрив росіянами Каховської ГЕС призведе до значних негативних наслідків для сільського господарства України, зокрема це призведе до затоплення орієнтовно 10 тис. га сільгоспземель на правобережжі, а також у рази більше — на окупованому лівому березі. Крім того, наслідки спостерігатимуться упродовж кількох років поспіль.

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