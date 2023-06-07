Гидролог прокомментировал разрушение Каховской ГЭС: огромные последствия

Последствия разрушения Каховской ГЭС Фото: google.com

Известный американский ученый-гидролог Питер Глейк прокомментировал разрушение Каховской ГЭС. По его словам, гуманитарные и экологические последствия огромны.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Масштабное разрушение

"Люди вниз по течению реки будут затоплены, их уже затапливает. Экологические последствия чрезвычайны. Разрушение экосистем, заражение воды. Уже есть сообщения о том, что чрезвычайные объемы смазочных масел и других химикатов смывает потоком в реку", — отметил Глейк.

По его словам, выше Каховской ГЭС были природные болота. Таким образом, животные остались без воды.

Последствия для Крыма

"Крым очень зависит от воды Северокрымского канала, который питала вода из водохранилища. Если водохранилище исчезнет, поступление воды в крымский канал уменьшится также. Приблизительно 80% водных ресурсов Крым получает из Северокрымского канала из водохранилища по Каховской дамбе. Сейчас не похоже, что поставка воды будет продолжаться", — пояснил исследователь.

Он отметил, что россияне после оккупации Крыма активно работали, чтобы сделать этот канал функциональным, что свидетельствует о его важности, но сейчас этот поток воды снова остановлен.

Уничтожение Днепр ГЭС в 1941 году

Глейк привел пример подобного по разрушению — Днепр ГЭС, которую СССР уничтожил в 1941 году во время Второй мировой войны, чтобы остановить немцев.

"Разрушение той дамбы убило десятки тысяч человек, по сообщениям. Эта дамба, Каховская, сходна по размеру. Надеюсь, что количество потерянных жизней будет меньше благодаря способности быстрее информировать людей, живущих вдоль реки. Но это одна из самых больших дамб, которую когда-либо разрушали во время войны", — отметил он.

Глейк считает разрушение дамбы нарушением Женевской конвенции и призывает международное сообщество помочь пострадавшим общинам эвакуироваться и оказать гуманитарную помощь.

Напомним, что подрыв россиянами Каховской ГЭС приведет к значительным негативным последствиям для сельского хозяйства Украины, в частности, это приведет к затоплению ориентировочно 10 тыс. га сельхозземель на правобережье, а также в разы больше — на оккупированном левом берегу. Кроме того, последствия будут наблюдаться несколько лет подряд.