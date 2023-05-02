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Як різноманітність дерев впливає на клімат: вчені провели експеримент

2 травня 2023 03:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як різноманітність дерев впливає на клімат: вчені провели експеримент
Вчені вивчають види рослин і оглядають дерева в лісі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідження показують, що збільшення різноманітності дерев може призвести до більшого накопичення вуглецю та азоту в лісових ґрунтах. Це пом'якшить глобальні зміни клімату та зменшить деградацію ґрунтів.

Про це повідомляє Portaltele.

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Різноманітність дерев

Науковці виявили, що збільшення різноманітності дерев збільшило накопичення вуглецю в ґрунті на 30-32% і збільшило зберігання азоту на 42-50% за десятиріччя.

"Наші результати підкреслюють, що сприяння різноманітності дерев не тільки підвищує продуктивність, але й пом’якшує глобальні зміни клімату та зменшує деградацію ґрунту. І розмір дивіденду різноманітності великий. Це підсилює важливість збереження біорізноманіття в лісах і спрямовуватиме зусилля, що зростатимуть, щодо використання лісів для поглинання вуглецю та азоту", — зазначив автор дослідження Сіньлі Чен.

Вплив на екологію

Дослідники розрахували зміни в накопиченні вуглецю та азоту в ґрунті з часом, порівнюючи дані двох переписів вибіркових ділянок Національної лісової інвентаризації, одного з 2000-2006 років, а іншого з 2008-2017 років. Результат був надміру позитивним.

"Ми виявили, що більша різноманітність дерев пов’язана з більшим накопиченням вуглецю та азоту в ґрунті, що підтверджує висновки з експериментів із маніпулюванням біорізноманіттям", – сказав співавтор дослідження лісовий еколог і директор Інституту біології глобальних змін Пітер Райх.

Експеримент із різноманітності дерев і їхнього впливу на екологію надзвичайно важливий. Адже лісові ґрунти зберігають принаймні втричі більше вуглецю, ніж живі рослини, а азот стимулює ріс і розвиток рослин. Таким чином людство зможе відновити лісовий масив планети та суттєво пом'якшити кліматичні зміни й зменшити деградацію ґрунтів.

Нагадаємо, що вчені розповіли про те, які країни світу "накриє" аномальна спека через зміну клімату. Дослідники з університету Бристоля визначили, які регіони готові приймати наслідки підвищення температур найгірше, а тому вони сильніше постраждають від пекельної спеки.

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