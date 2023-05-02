Как разнообразие деревьев влияет на климат: ученые провели эксперимент

Ученые изучают виды растений и осматривают деревья в лесу. Фото: freepik.com

Исследования показывают, что увеличение разнообразия деревьев может привести к большему скоплению углерода и азота в лесных почвах. Это смягчит глобальные изменения климата и снизит деградацию почв.

Об этом сообщает Portaltele.

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Разнообразие деревьев

Ученые обнаружили, что увеличение разнообразия деревьев увеличило накопление углерода в почве на 30-32% и увеличило хранение азота на 42-50% за десятилетие.

"Наши результаты подчеркивают, что содействие разнообразию деревьев не только повышает продуктивность, но и смягчает глобальные изменения климата и уменьшает деградацию почвы. И размер дивиденда разнообразия велик. Это усиливает важность сохранения биоразнообразия в лесах и будет направлять растущие усилия по использованию для поглощения углерода и азота", — отметил автор исследования Синьли Чен.

Воздействие на экологию

Исследователи рассчитали изменения в накоплении углерода и азота в почве с течением времени, сравнивая данные двух переписей выборочных участков Национальной лесной инвентаризации, одного из 2000-2006 годов, а другого с 2008-2017 годов. Результат был слишком положительным.

"Мы обнаружили, что большее разнообразие деревьев связано с большим накоплением углерода и азота в почве, что подтверждает выводы из экспериментов по манипулированию биоразнообразием", — сказал соавтор исследования лесной эколог и директор Института биологии глобальных изменений Питер Райх.

Эксперимент по разнообразию деревьев и их воздействию на экологию очень важен. Ведь лесные почвы сохраняют по крайней мере втрое больше углерода, чем живые растения, а азот стимулирует рост и развитие растений. Таким образом, человечество сможет восстановить лесной массив планеты и существенно смягчить климатические изменения и уменьшить деградацию почв.

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