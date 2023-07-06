Радіаційний фон в Україні на вечір 6 липня

Вимірювання рівня радіації. Фото: pixabay.com

Станом на вечір 6 липня радіаційна ситуація в Україні залишається в межах норми. Дані радіометричного моніторингу в радіусі 30 кілометрів біля Рівненської, Хмельницької, Запорізької, Південноукраїнської атомних електростанцій, а також на територіях, які були забруднені Чорнобильською аварією, свідчать, що показники рівня радіації в Україні не перевищують норму.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Відповідно до даних установи, на пунктах спостереження в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської атомних станцій та територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, зареєстровані величини потужності експозиційної дози, які перебувають в межах своїх середньомісячних величин.

Карта радіаційної ситуації в Україні на 6 липня

Радіаційна ситуація в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Це свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон.

Найвища величина радіації була зафіксована на метеостанції Чорнобиль — 175 нЗв/год, однак і цей показник є нижче контрольного рівня.

Радіаційна ситуація в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Умовні позначки:

червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;

оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;

жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;

зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;

блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;

синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;

сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Компанія "Енергоатом" заявила 6 липня, що відмова російських окупантів переводити п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції в стан "холодний зупин" може призвести до аварії та викиду радіації.