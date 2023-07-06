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Какой радиационный фон сейчас в Украине: данные на вечер 6 июля

6 июля 2023 20:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Радиационный фон в Украине вечером 6 июля
Измерение уровня радиации. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На вечер 6 июля радиационная ситуация в Украине остается в пределах нормы. Данные радиометрического мониторинга в радиусе 30 километров возле Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Южноукраинской атомных электростанций, а также на загрязненных Чернобыльской аварией территориях, свидетельствуют, что показатели уровня радиации в Украине не превышают норму.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Согласно данным учреждения, на пунктах наблюдения в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, зарегистрированы величины мощности экспозиционной дозы, которые находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации в Украине на 6 июля

Радиационная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Радиационная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Это свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.

Самая высокая величина радиации была зафиксирована на метеостанции Чернобыль — 175 нЗв/ч, однако и этот показатель ниже контрольного уровня.

Радиационная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Радиационная ситуация в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Условные отметки:

  • красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
  • оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
  • желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
  • зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
  • голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
  • синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
  • серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Компания "Энергоатом" заявила 6 июля, что отказ российских оккупантов переводить пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "холодной остановки" может привести к аварии и выбросу радиации.

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