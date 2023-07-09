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Який радіаційний фон зараз в Україні: дані на вечір 9 липня

9 липня 2023 22:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Радіаційна ситуація в Україні: інформація на вечір 9 липня
Вимірювання рівня радіації. Фото: unsplash.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Станом на вечір 9 липня радіаційна ситуація в Україні залишається в межах норми. Відповідно до даних радіометричного моніторингу поблизу атомних електростанцій, показники рівня радіації в Україні не перевищують норму.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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На пунктах спостереження в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської атомних станцій та територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, зареєстровані величини потужності експозиційної дози перебувають в межах своїх середньомісячних величин. 

Карта радіаційної ситуації в Україні на 9 липня

Оприлюднені Укргідрометцентром показники означають відсутність аварійних ситуацій на ядерних об’єктах України та відсутність транскордонного перенесення на територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон. 

Найвища величина радіації була зафіксована на метеостанції Чорнобиль — 157 нЗв/год, однак і цей показник є нижче контрольного рівня. 

Радіаційна ситуація в Україні 9 липня. Фото: Укргідрометцентр
Радіаційна ситуація в Україні 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Умовні позначки:

  • червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;
  • оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;
  • жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;
  • зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;
  • блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;
  • синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;
  • сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, компанія "Енергоатом" заявила 6 липня, що відмова російських окупантів переводити п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції в стан "холодний зупин" може призвести до аварії та викиду радіації.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Американське ядерне товариство зазначає, що у разі бомбардування або прямого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції значного радіаційного викиду не буде. Реактори не працюють вже понад 10 місяців, тому вони не здатні виробляти достатньо тепла.

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