Радиационная ситуация в Украине: информация на вечер 9 июля

Измерение уровня радиации. Фото: unsplash.com

На вечер 9 июля радиационная ситуация в Украине остается в пределах нормы. Согласно данным радиометрического мониторинга вблизи атомных электростанций, показатели уровня радиации в Украине не превышают норму.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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На пунктах наблюдения в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, зарегистрированные величины мощности экспозиционной дозы находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации в Украине на 9 июля

Обнародованные Укргидрометцентром показатели означают отсутствие аварийных ситуаций на ядерных объектах Украины и отсутствие трансграничного переноса на территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.

Самая высокая величина радиации была зафиксирована на метеостанции Чернобыль — 157 нЗв/ч, однако и этот показатель ниже контрольного уровня.

Радиационная обстановка в Украине 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Условные отметки:

красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;

оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;

желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;

зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;

голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;

синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;

серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, компания "Энергоатом" заявила 6 июля, что отказ российских оккупантов переводить пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "холодной остановки" может привести к аварии и выбросу радиации.

По данным Главного управления разведки Минобороны, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Американское ядерное общество отмечает, что в случае бомбардировки или прямого теракта на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточное тепло.