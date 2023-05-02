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Європейці підтримують боротьбу із кліматичними змінами, але є нюанс

2 травня 2023 12:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Європейці підтримують боротьбу із кліматичними змінами, але є нюанс
Мітинг кліматичних активістів у Берліні. Фото: Reuters/Christian Mang
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мешканці країн Європи не проти боротьби за покращення клімату на планеті. Але відмовлятися заради цього від споживання м’яса чи молока, купівлі нового одягу чи народження бажаної кількості дітей європейці не готові. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Опитування європейців

Британська компанія YouGov провела дослідження у семи країнах Європи — Великої Британії, Данії, Іспанії, Італії, Німеччини, Франції та Швеції.

Дослідження стосувалося ставлення мешканців Європи до заходів, які спрямовані на покращення кліматичних умов на планеті.

За боротьбу зі змінами клімату, але не радикальними

Згідно із результатами дослідження, більшість мешканців європейських країн стурбовані змінами клімату на планеті і підтримують заходи, які мають на меті зменшення цих змін, згубних для глобальної екосистеми.

Але при цьому мешканці європейських країн більше підтримують ті заходи, які не вимагають від них великих жертв.

Так, проєкти на кшталт висадження більшої кількості дерев чи обмеження або повну заборону одноразового пластикового посуду мають суттєву підтримку серед європейців.

Але, скажімо, ідею купувати лише вживаний одяг підтримують лише від 17 до 27%.

Ще радикальніші ідеї, зокрема, добровільна відмова від м’яса чи молока та народження меншої кількості дітей — взагалі майже не мають підтримки у європейському суспільстві.

Нагадаємо, що у березні науковці попередили про погіршення клімату на Землі через хворобу морських зірок.

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