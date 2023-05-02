Европейцы поддерживают борьбу с климатическими изменениями, но есть нюанс

Митинг климатических активистов в Берлине. Фото: Reuters/Christian Mang

Жители стран Европы не против борьбы за улучшение климата на планете. Но отказываться от потребления мяса или молока, покупки новой одежды или рождения желаемого количества детей европейцы не готовы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Опрос европейцев

Британская компания YouGov провела исследования в семи странах Европы — Великобритании, Дании, Испании, Италии, Германии, Франции и Швеции.

Исследование касалось отношения жителей Европы к мерам, направленным на улучшение климатических условий на планете.

За борьбу с изменениями климата, но не радикальными

Согласно результатам исследования, большинство жителей европейских стран обеспокоены изменениями климата на планете и поддерживают меры, направленные на уменьшение этих изменений, губительных для глобальной экосистемы.

Но при этом жители европейских стран больше поддерживают меры, которые не требуют от них больших жертв.

Так, проекты типа высадки большего количества деревьев или ограничения или полный запрет одноразовой пластиковой посуды имеют существенную поддержку среди европейцев.

Но, скажем, идею покупать только подержанную одежду поддерживают всего от 17 до 27%.

Еще более радикальные идеи, в частности, добровольный отказ от мяса или молока и рождение меньшего количества детей вообще почти не имеют поддержки в европейском обществе.

Напомним, что в марте ученые предупредили об ухудшении климата на Земле из-за болезни морских звезд.