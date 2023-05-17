Європі загрожує рекордна спека та посуха

Люди намагаються охолодитися біля фонтану під час спеки. Фото: REUTERS

Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

Про це повідомляє Reuters.

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Посуха в Південній Європі

"Оскільки зміна клімату робить регіон спекотнішим і сухішим, роки послідовних посух виснажили запаси підземних вод. В Іспанії та на півдні Франції ґрунти стали сухими. Низькі рівні річки та водосховища загрожують виробництву гідроенергії цього літа", — пише видання.

З підвищенням температури до літа вчені попереджають, що Європу чекає ще одне жорстоке літо після того, як минулого року було найспекотніше за всю історію спостережень, що спричинило посуху, яку дослідники Європейського Союзу вважають найгіршою принаймні за 500 років.

Де найгірша ситуація

Відомо, що цього року ситуація найгірша в Іспанії.

"Ситуація з посухою погіршиться цього літа", — сказав Хорхе Ольсіна, професор географічного аналізу в Університеті Аліканте, Іспанія.

На цей час також мало ймовірності того, що опади вирішать основну посуху.

"У цю пору року єдине, що ми можемо мати, — це точні та локальні шторми, які не вирішать дефіцит опадів", — сказав Ольсіна.

Звертаючись до екстреної допомоги ЄС, міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас попередив, що "ситуація, спричинена цією посухою, настільки масштабна, що її наслідки неможливо подолати лише національними коштами".

Нагадаємо, нещодавно науковці прогнозували, що посухи та повені стануть більш частими та масштабними у зв'язку з глобальним потеплінням та змінами клімату на планеті.

Супутники NASA зафіксували, як глобальне потепління впливає на посухи і стихійні лиха.