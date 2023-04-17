"Раптові посухи" небезпечніші за сезонні: вчені розповіли чому

Посуха. Фото: droughtangels.org.au

Нове дослідження показує, що раптові посухи частіше спричинені зміною клімату. Вони не такі, як типові повільні засухи, їх важче передбачити та неможливо підготуватися.

Про це пише Science News.

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Раптові vs. сезонні посухи

Видання зазначає, що приблизно за останні шість десятиліть відбувся перехід до більшої кількості посух, які настають лише за кілька тижнів без попередження в більшості країн світу. Їх прозвали "раптовими посухами".

"Це відкриття має значні наслідки для збереження екосистем і управління сільським господарством. Чи деякі види рослин будуть здатні пережити раптові посухи? Що це означатиме для біорізноманіття чи кількості вуглецю, що зберігається в екосистемі?", — сказав еколог екосистеми з коледжу Макалестер у Сент-Полі, штат Міннесота, Крістін О'Коннелл.

Деякі раптові посухи переростають у сезонні. Однак навіть ті, які не завдають значної шкоди сільському господарству, спричиняють лісові пожежі та сильну спеку.

Де найчастіше трапляються раптові посухи

Гідролог з Нанкінського університету інформаційних наук і технологій у Китаї Сін Юань, та його колеги проаналізували дані про вологість ґрунту в усьому світі з 1951 по 2014 рік. Вони змогли розрізнити раптову та сезонну посухи, дослідивши швидкість висихання ґрунтів протягом початкового періоду посухи та розрахувавши частоту й географічне поширення.

Дослідники виявили, що швидкість настання посухи зросла по всьому світі. Таким чином співвідношення швидких і повільних посух зросло в понад 74 %. Найбільше постраждали такі регіони, як Південна Австралія, Північна та Східна Азія, Сахара, Європа та західне узбережжя Південної Америки.

Чому виникають раптові посухи

Дослідники виявили, що кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, мають великий вплив на швидкість настання посухи. До того ж сильна спека, спричинена раптовою посухою, є більш шкідливою, ніж та, що викликана сезонною. Також дослідження показало, що раптові посухи трапляються частіше у вологих регіонах, а саме — північний захід Північної Америки, Європа та південний Китай. Це відбувається через надмірне випаровування води з рослин та ґрунту.

Як повідомляють науковці, частота раптових посух зростатиме. Це відбувається тому, що світ продовжує нагріватися, а отже, спричиняє більше випаровування та менше опадів.

Нагадаємо, що ООН оприлюднила звіт, в якому зазначалося, що світове населення досягне свого піку й може почати зменшуватися. Зменшення популяції стане наслідком низького рівня народжуваності та зростання тривалості життя.