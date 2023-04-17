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"Внезапные засухи" опаснее сезонных: ученые рассказали почему

17 апреля 2023 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Внезапные засухи" опаснее сезонных: ученые рассказали почему
Засуха. Фото: droughtangels.org.au
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новое исследование показывает, что внезапные засухи чаще вызваны изменением климата. Они не такие, как типичные медленные засухи, их труднее предсказать и невозможно подготовиться.

Об этом пишет Science News.

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Издание отмечает, что примерно за последние шесть десятилетий произошел переход к большему количеству засух, наступающих всего через несколько недель без предупреждения в большинстве стран мира. Их прозвали "внезапными засухами".

"Это открытие имеет значительные последствия для сохранения экосистем и управления сельским хозяйством. Будут ли некоторые виды растений способны пережить внезапные засухи? Что это означает для биоразнообразия или количества хранящегося в экосистеме углерода?", — сказал эколог экосистемы из колледжа Макалестер в Сент-Поле, штат Миннесота, Кристин О'Коннелл.

Некоторые внезапные засухи перерастают в сезонные. Однако даже те, которые не наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, приводят к лесным пожарам и сильной жаре.

Где чаще всего случаются внезапные засухи

Гидролог из Нанкинского университета информационных наук и технологий в Китае Син Юань и его коллеги проанализировали данные о влажности почвы во всем мире с 1951 по 2014 год. Они смогли различить внезапную и сезонную засухи, исследовав скорость высыхания почв в течение начального периода засухи и рассчитав частоту и географическое распространение.

Исследователи обнаружили, что скорость наступления засухи выросла по всему миру. Таким образом соотношение быстрых и медленных засух выросло более чем в 74 %. Наиболее пострадали такие регионы, как Южная Австралия, Северная и Восточная Азия, Сахара, Европа и западное побережье Южной Америки.

Почему возникают внезапные засухи

Исследователи обнаружили, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, оказывают большое влияние на скорость наступления засухи. К тому же сильная жара, вызванная внезапной засухой, более вредна, чем вызванная сезонной. Также исследование показало, что внезапные засухи чаще встречаются во влажных регионах, а именно — северо-запад Северной Америки, Европа и южный Китай. Это происходит из-за чрезмерного испарения воды из растений и почвы.

Как сообщают ученые, частота внезапных засух будет расти. Это происходит потому, что мир продолжает нагреваться, а следовательно, вызывает большее испарение и меньше осадков.

Напомним, что ООН обнародовала отчет, в котором указывалось, что мировое население достигнет своего пика и может начать уменьшаться. Уменьшение популяции станет следствием низкого уровня рождаемости и продолжительности жизни.

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