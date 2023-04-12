Будущее человечества определено: ООН о сокращении популяции и его последствиях

Численность населения на Земле. Фото: google.com

ООН обнародовала отчет, в котором указывалось, что мировое население достигнет своего пика и может начать уменьшаться. Уменьшение популяции станет следствием низкого уровня рождаемости и продолжительности жизни.

Об этом сообщает NNews.

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Сколько людей на планете

Согласно отчету ООН, в настоящее время на планете проживает около 8 млрд человек. Отмечается, что в 2064 году это число может достигнуть своего пика до 10 млрд человек, после чего начнет уменьшаться.

Согласно данным, популяция Африки может вырасти до более чем 4 млрд человек к 2100 году, тогда как население Азии сократится на 205 млн, достигнув уровня 4,5 млрд. Ожидается, что население Европы уменьшится на 32 млн до более 7 млрд человек.

К чему приведет рост населения

Европа уже столкнулась с проблемой роста стареющего населения. Согласно прогнозам исследователей, эта тенденция будет увеличиваться и в других частях мира, что может привести к экономическим, социальным и геополитическим последствиям, таким как рост расходов на социальное обеспечение и уменьшение национального влияния.

Однако, если посмотреть на ситуацию под другим углом, уменьшение населения может оказать положительный эффект на окружающую среду. Сокращение количества людей может помочь снизить выбросы парниковых газов и использование ресурсов, а также помочь сохранить природные экосистемы.

Несмотря на потенциальные положительные последствия, есть и негативные, такие как уменьшение количества трудоспособного населения, что может повлиять на экономический рост и уменьшить потенциальную производственную силу.

К чему приведет рост населения. Фото: google.com

Что приводит к уменьшению рождаемости

К уменьшению рождаемости в большинстве стран мира приводит ряд факторов, одним из которых является увеличение доступности семейного планирования и рост уровня образования женщин. Также это может быть связано с изменениями в экономике и социальной структуре стран, например, рост числа женщин, работающих на полный рабочий день, и увеличение количества одиноко проживающих людей.

В целом уменьшение населения является сложным процессом, который имеет как положительные, так и негативные последствия для стран и окружающей среды. Важно сбалансировать экономические, социальные и экологические аспекты процесса, чтобы обеспечить устойчивое развитие на будущее.

Напомним, ранее мы писали, что население Земли в ближайшие десятилетия будет стремительно сокращаться и к концу 2100 будет насчитывать 6 миллиардов. К такому выводу пришли ученые после завершения масштабного исследования.