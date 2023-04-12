Майбутнє людства визначено: ООН про скорочення популяції та його наслідки

Чисельність населення Землі. Фото: google.com

ООН оприлюднила звіт, в якому зазначалося, що світове населення досягне свого піку й може почати зменшуватися. Зменшення популяції стане наслідком низького рівня народжуваності та зростання тривалості життя.

Про це повідомляє NNews.

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Скільки людей на планеті

Відповідно до звіту ООН, наразі на планеті проживає близько 8 млрд людей. Зазначається, що 2064 року це число може досягти свого піку до близько 10 млрд осіб, після чого почне зменшуватися.

Згідно з даними, популяція Африки може зрости до понад 4 млрд осіб до 2100 року, тоді як населення Азії скоротиться на 205 млн, досягнувши рівня 4,5 млрд. Очікується, що населення Європи зменшитися на 32 млн до понад 7 млрд людей.

До чого призведе зростання населення

Європа вже стикнулася з проблемою зростання населення, що старіє. Згідно з прогнозами дослідників, ця тенденція збільшуватиметься і в інших частинах світу, що може призвести до економічних, соціальних та геополітичних наслідків, таких як зростання витрат на соціальне забезпечення та зменшення національного впливу.

Однак, якщо подивитися на ситуацію під іншим кутом, зменшення населення може мати позитивний ефект на довкілля. Скорочення кількості людей може допомогти знизити викиди парникових газів та використання ресурсів, а також допомогти зберегти природні екосистеми.

Попри потенційні позитивні наслідки є й негативні, такі як зменшення кількості працездатного населення, що може вплинути на економічне зростання та зменшити потенційну виробничу силу.

До чого призведе зростання населення. Фото: google.com

Що призводить до зменшення народжуваності

До зменшення народжуваності в більшості країн світу призводить ряд чинників, одними з яких є збільшення доступності сімейного планування та зростання рівня освіти жінок. Також це може бути пов’язане зі змінами в економіці та соціальній структурі країн, наприклад, зростання числа жінок, які працюють на повний робочий день, і збільшення кількості людей, які живуть самотньо.

Загалом, зменшення населення є складним процесом, який має як позитивні, так і негативні наслідки для розвитку країн та довкілля. Важливо збалансувати економічні, соціальні та екологічні аспекти цього процесу, щоб забезпечити стійкий розвиток на майбутнє.

Нагадаємо, раніше ми писали, що населення Землі у найближчі десятиліття буде стрімко скорочуватися й до кінця 2100 року налічуватиме 6 мільярдів. Такого висновку дійшли науковці після завершення масштабного дослідження.