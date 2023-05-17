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Европе грозит рекордная жара и засуха

17 мая 2023 14:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Европе грозит рекордная жара и засуха
Люди пытаются охладиться у фонтана во время жары. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

Об этом сообщает Reuters.

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"Поскольку изменение климата делает регион более жарким и сухим, годы последовательных засух истощили запасы подземных вод. В Испании и на юге Франции почвы стали сухими. Низкие уровни реки и водохранилища угрожают производству гидроэнергии этим летом", — пишет издание.

С повышением температуры до лета ученые предупреждают, что Европу ждет еще одно жестокое лето после того, как в прошлом году было самое жаркое за всю историю наблюдений, что повлекло засуху, которую исследователи Европейского Союза считают худшей по крайней мере за 500 лет.

Где самая плохая ситуация

Известно, что в этом году ситуация самая плохая в Испании.

"Ситуация с засухой ухудшится этим летом", — сказал Хорхе Ольсин, профессор географического анализа в Университете Аликанте, Испания.

В настоящее время также мало вероятности того, что осадки разрешат основную засуху.

"В это время года единственное, что мы можем иметь - это точные и локальные штормы, которые не решат дефицит осадков", — сказал Ольсина.

Обращаясь к экстренной помощи ЕС, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас предупредил, что "ситуация, вызванная этой засухой, настолько масштабна, что ее последствия невозможно преодолеть только национальными средствами".

Напомним, недавно ученые прогнозировали, что засухи и наводнения станут более частыми и масштабными в связи с глобальным потеплением и изменениями климата на планете.

Спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия.

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