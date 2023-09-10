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Катастрофічна повінь у Греції забрала життя десятків людей, — ЗМІ

10 вересня 2023 13:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Катастрофічна повінь у Греції забрала життя десятків людей, — ЗМІ
Затоплені будинки внаслідок повені у Греції. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Катастрофічна повінь, яка охопила центр Греції, забрала життя щонайменше десятеро людей. Доля ще 7 осіб залишається невідомою.

Про це пише видання South China Morning Post. 

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Кількість загиблих внаслідок повені у Греції

Попередньо, станом на 10 вересня, внаслідок катастрофічних повеней у Греції загинуло щонайменше 11 людей. Ще 7 людей вважаються зниклими безвісти. 

Усього з початку негоди рятувальникам вдалося врятувати 2850 осіб. 

Повінь у Греції
Затоплений будинок внаслідок повені. Фото: Reuters 

Смертельна повінь у Греції

Відомо, що 6 вересня центр Греції охопили катастрофічні повені. Це сталося після того, як у регіоні пройшли потужні зливи, в результаті яких випало вдвічі більше середньорічної норми опадів. 

Повінь у Греції
Люди дивляться на наслідки повені. Фото: Reuters 

Зазначається, що це вперше настільки сильні зливи з початку 2006 року.

Нагадаємо, смертельний землетрус, який сколихнув Марокко 8 вересня, став першим настільки потужним природним лихом у регіоні з 1900 року. Екологічна катастрофа забрала життя декількох тисяч осіб.

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