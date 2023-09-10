Катастрофічна повінь у Греції забрала життя десятків людей, — ЗМІ

Затоплені будинки внаслідок повені у Греції. Фото: Reuters

Катастрофічна повінь, яка охопила центр Греції, забрала життя щонайменше десятеро людей. Доля ще 7 осіб залишається невідомою.

Про це пише видання South China Morning Post.

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Кількість загиблих внаслідок повені у Греції

Попередньо, станом на 10 вересня, внаслідок катастрофічних повеней у Греції загинуло щонайменше 11 людей. Ще 7 людей вважаються зниклими безвісти.

Усього з початку негоди рятувальникам вдалося врятувати 2850 осіб.

Затоплений будинок внаслідок повені. Фото: Reuters

Смертельна повінь у Греції

Відомо, що 6 вересня центр Греції охопили катастрофічні повені. Це сталося після того, як у регіоні пройшли потужні зливи, в результаті яких випало вдвічі більше середньорічної норми опадів.

Люди дивляться на наслідки повені. Фото: Reuters

Зазначається, що це вперше настільки сильні зливи з початку 2006 року.

Нагадаємо, смертельний землетрус, який сколихнув Марокко 8 вересня, став першим настільки потужним природним лихом у регіоні з 1900 року. Екологічна катастрофа забрала життя декількох тисяч осіб.