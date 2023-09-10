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Катастрофическое наводнение в Греции унесло жизни десятков человек, — СМИ

10 сентября 2023 13:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Катастрофическое наводнение в Греции унесло жизни десятков человек, — СМИ
Затоплены дома в результате наводнения в Греции. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Катастрофическое наводнение, охватившее центр Греции, унесло жизни не менее десяти человек. Судьба еще 7 человек остается неизвестной.

Об этом пишет издание South China Morning Post.

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Число погибших в результате наводнения в Греции

Предварительно, по состоянию на 10 сентября, в результате катастрофических наводнений в Греции погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 7 человек считаются пропавшими без вести.

Всего с начала непогоды спасателям удалось спасти 2850 человек.

Наводнение в Греции
Затопленный дом в результате наводнения. Фото: Reuters

Смертельное наводнение в Греции

Известно, что 6 сентября на центр Греции обрушились катастрофические наводнения. Это произошло после того, как в регионе прошли мощные ливни, в результате которых выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков.

Наводнение в Греции
Люди смотрят на последствия наводнения. Фото: Reuters

Отмечается, что впервые столь сильные ливни с начала 2006 года.

Напомним, смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, стало первой столь мощной природной бедой в регионе с 1900 года. Экологическая катастрофа унесла жизни нескольких тысяч человек.

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