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Липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем за останні 120 тис. років

28 липня 2023 08:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем за останні 120 тис. років
Аномальна спека. Фото: Massimo Percossi / EPA / TASS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти навіть стверджують, що це могло бути найтеплішим місяцем за останні 120 тис. років.

Про це повідомляє BBC.

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Попри те, що до закінчення липня є ще кілька днів, навіть прохолодна погода не змінить статистику, перевершивши рекорд 2019 року.

За останніми даними, середня температура з 1 по 23 липня досягла позначки 16,9°С, тоді як два роки тому вона склала 16,6°C. 6 липня встановлено абсолютний температурний рекорд, за ним було ще 23 подібні рекорди, за інформацією служби Copernicus з Євросоюзу.

Керівник служби Copernicus Карло Буонтемпо підтвердив, що липень, без сумніву, буде найспекотнішим місяцем. Він вказав на те, що такої спеки люди не спостерігали за всю нову історію.

Фахівець з Лейпцизького університету, доктор Карстен Хауштайн, зазначив, що липень на 1,3-1,7 градуса тепліший за звичайний липневий місяць до початку промислової ери. Головною причиною різкого підвищення температури є парникові гази.

Востаннє такі високі температури Землі відзначалися приблизно 120 тис. років тому вони. Тоді рівень води у світових океанах був на 8 м вищий, а бегемоти гуляли північними районами Європи. На старті поточного року експерти передбачали теплий рік, і їх прогнози, здається, виправдовуються, особливо з огляду на липневі пожежі у Середземномор'ї.

Нагадаємо, що у липні аномальна спека охопила Північну Америку, Європу та Китай. Температура повітря б'є усі рекорди. Спека призвела до лісових пожеж та загибелі людей. Вчені попереджають, що такі періоди регулярно повторюватимуться.

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