Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние 120 тыс. лет

Аномальная жара. Фото: Massimo Percossi / EPA / TASS

Июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Некоторые эксперты даже утверждают, что это могло быть самым теплым месяцем за последние 120 тыс. лет.

Об этом сообщает BBC.

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Несмотря на то, что до окончания июля еще есть несколько дней, даже прохладная погода не изменит статистику, превзойдя рекорд 2019 года.

По последним данным, средняя температура с 1 по 23 июля достигла отметки в 16,9°С, тогда как два года назад она составила 16,6°С. 6 июля установлен абсолютный температурный рекорд, за ним последовало еще 23 подобных рекорда, по информации службы Copernicus из Евросоюза.

Руководитель службы Copernicus Карло Буонтемпо подтвердил, что июль, без сомнений, будет самым жарким месяцем. Он указал на то, что такой жары люди не наблюдали за всю новейшую историю..

Специалист из Лейпцигского университета, доктор Карстен Хауштайн, отметил, что июль на 1,3-1,7 градуса теплее обычного июльского месяца до начала промышленной эры. Главной причиной резкого повышения температуры являются парниковые газы.

Последний раз такие высокие температуры на Земле отмечались приблизительно 120 тыс. лет назад. Тогда уровень воды в мировых океанах был на 8 м выше, а бегемоты гуляли по северным районам Европы. На старте текущего года эксперты предсказывали теплый год, и их прогнозы, кажется, оправдываются, особенно учитывая июльские пожары в регионе Средиземноморья.

Напомним, что в июле аномальная жара охватила Северную Америку, Европу и Китай. Температура воздуха бьет все рекорды. Жара привела к лесным пожарам и гибели людей. Ученые предупреждают, что такие периоды будут повторяться регулярно.