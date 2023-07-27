Ученые предупредили о регулярном повторении аномальной жары в мире

Люди во время аномальной жары в Италии. Фото: REUTERS/Igor Petyx

В июле аномальная жара охватила Северную Америку, Европу и Китай. Температура воздуха бьет все рекорды. Жара привела к лесным пожарам и гибели людей. Ученые предупреждают, что такие периоды будут повторяться регулярно.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно исследованию World Weather Attribution, глобальной группы ученых, изучающей роль изменения климата в экстремальных погодных условиях, без антропогенного изменения климата события в июле были бы "чрезвычайно редкими".

По словам ученых, европейские и североамериканские температуры были бы практически невозможны без последствий изменения климата. Они рассказали, что в Китае вероятность таких температур в 50 раз выше, чем была в прошлом.

Исследователи заявили, что рост концентрации парниковых газов сделал европейскую жару на 2,5°С выше, чем она была бы в противном случае. Это также увеличило жару в Северной Америке на 2°С, а в Китае на 1°С.

По словам ученых, периоды аномальной жары будут повторять регулярно, если парниковые выбросы не будут сокращены. Они добавили, что такая погода будет каждые два-пять лет, если средние глобальные температуры поднимутся на 2°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Также мы писали, что в Греции на острове Родос уже несколько дней не утихают масштабные пожары. Из-за катастрофы местные власти эвакуировали тысячи местных жителей и туристов.