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Кліматолог прогнозує рекордне підвищення температури

21 липня 2023 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кліматолог прогнозує рекордне підвищення температури
Дівчина страждає від спеки. Фото: МОЗ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо про глобальне потепління

Зазначається, що кліматолог зробив прогноз щодо рекордного підвищення температури поверхні планети на 20% порівняно з останнім мільйоном років.

"Якщо ми не зменшимо викиди парникових газів, перед людством стоятиме ще багато проблем", — зазначив Хансен.

Крім того, він наголосив, що люди знають про вплив своєї діяльності, яка призводить до глобального потепління, однак нічого не роблять для того, щоб це змінити.

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" зовсім скоро може побити температурні рекорди. 

Також ми повідомляли, що вчені провели дослідження щодо зміни кольору води Світового океану. Вони помітили, що за останні 20 років океани сильно змінили колір, що не можна пояснити природними причинами. Дослідники припускають, що це пов'язано з людською діяльністю.

Додамо, що NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.

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