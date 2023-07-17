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Вчені розповіли, що призвело до зміни кольору Світового океану

17 липня 2023 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені розповіли, що призвело до зміни кольору Світового океану
Колір води в океані. Фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені провели дослідження щодо зміни кольору води Світового океану. Вони помітили, що за останні 20 років океани сильно змінили колір, що не можна пояснити природними причинами. Дослідники припускають, що це пов'язано з людською діяльністю.

Про це повідомляє Portaltele з посиланням на дослідження в Nature.

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Так, науковці з Массачусетського технологічного інституту дослідили дані 2002-2022 років. Кадри були зроблені супутником Aqua, що здатний вловлювати непомітні для людини зміни кольору води.

Зазначається, що тропічні океани поблизу екватора стали зеленішими за останні два десятиліття, через зростання кількості фітопланктону - мікроскопічних фотосинтезуючих організмів. Фітопланктон є основою харчових ланцюгів та впливає на життя риб, морських птахів та ссавців. Ці зміни в океанах також можуть вплинути на їхню здатність виступати як сховище вуглецю.

Моделі зміни клімату показали, що зростання парникових газів в атмосфері може призвести до зміни кольору 50% океанів. Хоча дослідники ще працюють над точним визначенням наслідків цих змін, вони вже зрозуміли, що це результат людської діяльності.

"Усі зміни викликають дисбаланс у природній організації екосистем. Такий дисбаланс згодом лише погіршуватиметься, якщо наші океани продовжуватимуть нагріватися", — зазначили вчені.

Нагадаємо, що NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.

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