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Ученые рассказали, что привело к изменению цвета Мирового океана

17 июля 2023 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые рассказали, что привело к изменению цвета Мирового океана
Цвет воды в океане. Фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые провели исследования по изменению цвета воды Мирового океана. Они заметили, что за последние 20 лет океаны сильно изменили цвет, что нельзя объяснить естественными причинами. Исследователи предполагают, что это связано с человеческой деятельностью.

Об этом сообщает Portaltele со ссылкой на исследования в Nature.

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Так, ученые из Массачусетского технологического института исследовали данные 2002-2022 годов. Кадры были сделаны спутником Aqua, способным улавливать незаметные для человека изменения цвета воды.

Отмечается, что тропические океаны вблизи экватора стали зеленее последних двух десятилетий, из-за роста количества фитопланктона — микроскопических фотосинтезирующих организмов. Фитопланктон является основой пищевых цепей и оказывает влияние на жизнь рыб, морских птиц и млекопитающих. Эти изменения в океанах могут повлиять на их способность выступать как хранилище углерода.

Модели конфигурации климата показали, что рост парниковых газов в атмосфере может привести к изменению цвета 50% океанов. Хотя исследователи еще работают над чётким определением последствий этих конфигураций, они уже сообразили, что это итог человеческой деятельности.

"Все изменения вызывают дисбаланс в естественной организации экосистем. Такой дисбаланс в дальнейшем будет только ухудшаться, если наши океаны будут продолжать нагреваться", — отметили ученые.

Напомним, что NASA показала видео, демонстрирующее поднятие уровня воды в Мировом океане. Так, спутники агентства заметили изменения по сравнению с 1993 годом.

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