Климатолог прогнозирует рекордное повышение температуры

Девушка страдает от жары. Фото: МОЗ

Американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Что известно о глобальном потеплении

Отмечается, что климатолог сделал прогноз рекордного повышения температуры поверхности планеты на 20% по сравнению с последним миллионом лет.

"Если мы не снизим выбросы парниковых газов, перед человечеством будет стоять еще много проблем", — отметил Хансен.

Кроме того, он отметил, что люди знают о влиянии своей деятельности, которая приводит к глобальному потеплению, однако ничего не предпринимают для того, чтобы это изменить.

Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

Также мы сообщали, что ученые провели исследование по изменению цвета воды Мирового океана. Они заметили, что за последние 20 лет океаны сильно изменили цвет, что нельзя объяснить естественными причинами. Исследователи предполагают, что это связано с человеческой деятельностью.

Добавим, что NASA показала видео, демонстрирующее поднятие уровня воды в Мировом океане. Так, спутники агентства заметили изменения по сравнению с 1993 годом.