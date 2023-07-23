Масштабні пожежі у Греції: з острова Родос евакуювали тисячі людей

Чорний дим внаслідок лісових пожеж на острові Родос у Греції. Фото: Reuters

У Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.

Про це повідомляє видання DW.

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Повідомляється, що на місці події працює 200 пожежників і 40 пожежних машин. Окрім цього, для боротьби з катастрофою задіяли 3 літаки та 5 гелікоптерів.

Однак ситуацію у регіоні ускладнює виснажлива спека та сильний вітер, який роздмухує пожежу.

Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters

Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters

Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters 1 / 3

Евакуація людей

Загалом, внаслідок екологічної катастрофи відомо про пошкодження трьох готелів в районі Кіотарі. Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.

Відомо, що понад 3500 людей були евакуйовані сушею та морем у безпечне місце. Ще 1200 осіб будуть евакуйовані з трьох сіл — Пефкі, Ліндос і Калатос.

An interesting evening in Rhodes. Evacuated twice (from villa and then from 'safe' zone). Everyone safe but what a nightmare. #Rhodes #rhodesfires pic.twitter.com/zAyMf9NBUD — Kevin Evans (@forpz1) July 23, 2023

#Ροδος #rhodes ραγίζει η καρδιά. Κάψανε ο,τι πράσινο είχε το νησί. Τα Λαερμα ήταν καταπράσινο χωριό κι έγινε κάρβουνο. Τα περισσότερα σπίτια είναι οκ προς το παρόν. pic.twitter.com/6cscMPLQEd — George Sakellariou (@rhodes_77) July 23, 2023

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.