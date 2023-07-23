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З острова Родос через пожежі евакуювали тисячі людей: апокаліптичні кадри

23 липня 2023 13:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Масштабні пожежі у Греції: з острова Родос евакуювали тисячі людей
Чорний дим внаслідок лісових пожеж на острові Родос у Греції. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.

Про це повідомляє видання DW.

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Повідомляється, що на місці події працює 200 пожежників і 40 пожежних машин. Окрім цього, для боротьби з катастрофою задіяли 3 літаки та 5 гелікоптерів. 

Однак ситуацію у регіоні ускладнює виснажлива спека та сильний вітер, який роздмухує пожежу. 

  • Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters
  • Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters
  • Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters
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Евакуація людей

Загалом, внаслідок екологічної катастрофи відомо про пошкодження трьох готелів в районі Кіотарі.  Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.

Відомо, що понад 3500 людей були евакуйовані сушею та морем у безпечне місце. Ще 1200 осіб будуть евакуйовані з трьох сіл — Пефкі, Ліндос і Калатос.

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

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