Масштабні пожежі у Греції: з острова Родос евакуювали тисячі людей

З острова Родос через пожежі евакуювали тисячі людей: апокаліптичні кадри
У Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.
Про це повідомляє видання DW.
Лісові пожежі у Греції
Повідомляється, що на місці події працює 200 пожежників і 40 пожежних машин. Окрім цього, для боротьби з катастрофою задіяли 3 літаки та 5 гелікоптерів.
Однак ситуацію у регіоні ускладнює виснажлива спека та сильний вітер, який роздмухує пожежу.
-
Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters
-
Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters
-
Наслідки лісових пожеж у Греції. Фото: Reuters
Евакуація людей
Загалом, внаслідок екологічної катастрофи відомо про пошкодження трьох готелів в районі Кіотарі. Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.
Відомо, що понад 3500 людей були евакуйовані сушею та морем у безпечне місце. Ще 1200 осіб будуть евакуйовані з трьох сіл — Пефкі, Ліндос і Калатос.
An interesting evening in Rhodes. Evacuated twice (from villa and then from 'safe' zone). Everyone safe but what a nightmare. #Rhodes #rhodesfires pic.twitter.com/zAyMf9NBUD— Kevin Evans (@forpz1) July 23, 2023
#Ροδος #rhodes ραγίζει η καρδιά. Κάψανε ο,τι πράσινο είχε το νησί. Τα Λαερμα ήταν καταπράσινο χωριό κι έγινε κάρβουνο. Τα περισσότερα σπίτια είναι οκ προς το παρόν. pic.twitter.com/6cscMPLQEd— George Sakellariou (@rhodes_77) July 23, 2023
Des vacanciers désenchantés partagent ces images impressionnantes des terribles #incendies sur l'île de #Rhodes #Grèce pic.twitter.com/aiVRUgsMFq— Actus Meteo (@actus_meteo) July 23, 2023
Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.