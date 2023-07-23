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С острова Родос из-за пожаров эвакуировали тысячи людей: апокалиптические кадры

23 июля 2023 13:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Масштабные пожары в Греции: с острова Родос эвакуировали тысячи человек
Черный дым в результате лесных пожаров на острове Родос в Греции. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Греции на острове Родос уже несколько дней не утихают масштабные пожары. Из-за катастрофы местные власти эвакуировали тысячи местных жителей и туристов.

Об этом сообщает издание DW.

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Сообщается, что на месте происшествия работают 200 пожарных и 40 пожарных машин. Кроме этого, для борьбы с катастрофой задействовали 3 самолета и 5 вертолетов.

Однако ситуацию в регионе осложняют изнуряющая жара и сильный ветер, раздувающий пожар.

  • Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters
  • Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters
  • Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters
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Эвакуация людей

В общем, в результате экологической катастрофы известно о повреждении трех отелей в районе Киотари. Также пострадали районы Лаэрмы, Лардоса и Асклипио.

Известно, что более 3500 человек были эвакуированы по суше и морю в безопасное место. Еще 1200 человек будут эвакуированы из трех сел – Пефки, Линдос и Калатос.

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

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