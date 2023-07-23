Масштабные пожары в Греции: с острова Родос эвакуировали тысячи человек

С острова Родос из-за пожаров эвакуировали тысячи людей: апокалиптические кадры
В Греции на острове Родос уже несколько дней не утихают масштабные пожары. Из-за катастрофы местные власти эвакуировали тысячи местных жителей и туристов.
Об этом сообщает издание DW.
Лесные пожары в Греции
Сообщается, что на месте происшествия работают 200 пожарных и 40 пожарных машин. Кроме этого, для борьбы с катастрофой задействовали 3 самолета и 5 вертолетов.
Однако ситуацию в регионе осложняют изнуряющая жара и сильный ветер, раздувающий пожар.
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Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters
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Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters
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Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters
Эвакуация людей
В общем, в результате экологической катастрофы известно о повреждении трех отелей в районе Киотари. Также пострадали районы Лаэрмы, Лардоса и Асклипио.
Известно, что более 3500 человек были эвакуированы по суше и морю в безопасное место. Еще 1200 человек будут эвакуированы из трех сел – Пефки, Линдос и Калатос.
An interesting evening in Rhodes. Evacuated twice (от villa and then from 'safe' zone). Everyone safe but what a nightmare. #Rhodes #rhodesfires pic.twitter.com/zAyMf9NBUD— Kevin Evans (@forpz1) 23 июля 2023
#Ροδος #rhodes ραγίζει η καρδιά. Κάψανε ο,τι πράσινο είχε το νησί. Τα Λαερμα ήταν καταπράσινο χωριό κι έγινε κάρβουνο. Τα περισσότερα σπίτια είναι οκ προς το παρόν. pic.twitter.com/6cscMPLQEd— George Sakellariou (@rhodes_77) Июль 23, 2023
Des vacanciers désenchantés partagent ces images impressionnantes des terribles #incendies sur l'île de #Rhodes #Grèce pic.twitter.com/aiVRUgsMFq— Actus Meteo (@actus_meteo) Июль 23, 2023
Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.