Масштабные пожары в Греции: с острова Родос эвакуировали тысячи человек

Черный дым в результате лесных пожаров на острове Родос в Греции. Фото: Reuters

В Греции на острове Родос уже несколько дней не утихают масштабные пожары. Из-за катастрофы местные власти эвакуировали тысячи местных жителей и туристов.

Об этом сообщает издание DW.

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Лесные пожары в Греции

Сообщается, что на месте происшествия работают 200 пожарных и 40 пожарных машин. Кроме этого, для борьбы с катастрофой задействовали 3 самолета и 5 вертолетов.

Однако ситуацию в регионе осложняют изнуряющая жара и сильный ветер, раздувающий пожар.

Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters

Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters

Последствия лесных пожаров в Греции Фото: Reuters 1/3 _ 3

Эвакуация людей

В общем, в результате экологической катастрофы известно о повреждении трех отелей в районе Киотари. Также пострадали районы Лаэрмы, Лардоса и Асклипио.

Известно, что более 3500 человек были эвакуированы по суше и морю в безопасное место. Еще 1200 человек будут эвакуированы из трех сел – Пефки, Линдос и Калатос.

An interesting evening in Rhodes. Evacuated twice (от villa and then from 'safe' zone). Everyone safe but what a nightmare. #Rhodes #rhodesfires pic.twitter.com/zAyMf9NBUD — Kevin Evans (@forpz1) 23 июля 2023

#Ροδος #rhodes ραγίζει η καρδιά. Κάψανε ο,τι πράσινο είχε το νησί. Τα Λαερμα ήταν καταπράσινο χωριό κι έγινε κάρβουνο. Τα περισσότερα σπίτια είναι οκ προς το παρόν. pic.twitter.com/6cscMPLQEd — George Sakellariou (@rhodes_77) Июль 23, 2023

Напомним, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.