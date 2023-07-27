Вчені попередили про регулярне повторення аномальної спеки у світі

Люди під час аномальної спеки в Італії. Фото: REUTERS/Igor Petyx

Протягом липня аномальна спека охопила Північну Америку, Європу і Китай. Температура повітря б'є всі рекорди. Спека призвела до лісових пожеж та загибелі людей. Вчені попереджають, що такі періоди будуть повторюватися регулярно.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з дослідженням World Weather Attribution, глобальної групи вчених, яка вивчає роль зміни клімату в екстремальних погодних умовах, без антропогенної зміни клімату події у липні були б "надзвичайно рідкісними".

За словами вчених, європейські та північноамериканські температури були б практично неможливі без наслідків зміни клімату. Вони розповіли, що в Китаї ймовірність таких температур в 50 разів вища, ніж була у минулому.

Дослідники заявили, що зростання концентрації парникових газів зробило європейську спеку на 2,5°С вищою, ніж вона була б в іншому випадку. Це також збільшило спеку в Північній Америці на 2°С, а в Китаї на 1°С.

За словами вчених, періоди аномальної спеки будуть повторювати регулярно, якщо парникові викиди не будуть скорочені. Вони додали, що така погода буде кожні два-п'ять років, якщо середні глобальні температури піднімуться на 2°С порівняно з доіндустріальним рівнем.

Нагадаємо, американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

Також ми писали, що у Греції на острові Родос уже декілька днів не вщухають масштабні лісові пожежі. Через катастрофу місцева влада евакуювала тисячі місцевих жителів і туристів.