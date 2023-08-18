Липень цьогоріч став найспекотнішим, але 2024 року ситуація може змінитися, — NASA
За даними NASA, липень 2023 року відзначився як найспекотніший місяць з 1880 року. Так, за всю історію спостережень температура повітря в другому місяці літа нерідко перевищувала попередні рекордні показники.
Про це повідомляє NASA.
Найспекотніший місяць за всю історію спостережень
Зазначається, що згідно зі спостереженнями NASA липень 2023 року був на 0,24 градуса Цельсія теплішим, ніж будь-який інший липень.
"Дані NASA підтверджують те, що буквально відчули мільярди людей у всьому світі: температура в липні 2023 року зробила його найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Наука зрозуміла. Ми повинні діяти зараз, щоб захистити наші громади та планету; це єдине, що ми маємо", — зазначив адміністратор NASA Білл Нельсон.
Рекордно теплий липень продовжує тривалу тенденцію глобального потепління, що є результатом впливу людської діяльності, основним чином викидів парникових газів. Ця проблема була наявною протягом останніх 40 років, і особливо загострилася за останні п'ять.
Із чим пов'язана спека та чого чекати наступного року
NASA отримує дані про температуру з численних метеостанцій на суходолі та від приладів на кораблях і буях на морі.
"Цей липень був не просто теплішим, ніж будь-який попередній липень — це був найтепліший місяць у нашій історії, яка сягає 1880 року... І це підвищення середніх температур викликає небезпечну екстремальну спеку, яку люди відчувають тут, удома та в усьому світі", — наголосив директор GISS Гевін Шмідт, що займається температурним питанням.
Також вчені вважають, що рекордні температури липня цьогоріч є наслідком надто теплої води в океані. NASA виявила особливо велику теплову активність в східній частині Тихого океану через кліматичне явище Ель-Ніньо, що розпочалося у травні 2023 року. Ель-Ніньо впливає на глобальні температури через зміни в тропічній частині океану. Найбільший вплив цього явища очікується у лютому-квітні 2024 року.
Нагадаємо, що метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.