Липень цьогоріч став найспекотнішим, але 2024 року ситуація може змінитися, — NASA

Дівчата гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE

За даними NASA, липень 2023 року відзначився як найспекотніший місяць з 1880 року. Так, за всю історію спостережень температура повітря в другому місяці літа нерідко перевищувала попередні рекордні показники.

Про це повідомляє NASA.

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Найспекотніший місяць за всю історію спостережень

Зазначається, що згідно зі спостереженнями NASA липень 2023 року був на 0,24 градуса Цельсія теплішим, ніж будь-який інший липень.

"Дані NASA підтверджують те, що буквально відчули мільярди людей у ​​всьому світі: температура в липні 2023 року зробила його найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Наука зрозуміла. Ми повинні діяти зараз, щоб захистити наші громади та планету; це єдине, що ми маємо", — зазначив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Рекордно теплий липень продовжує тривалу тенденцію глобального потепління, що є результатом впливу людської діяльності, основним чином викидів парникових газів. Ця проблема була наявною протягом останніх 40 років, і особливо загострилася за останні п'ять.

Діаграма показує аномалії глобальної температури для кожного липня, починаючи з 1880-х років. Аномалії відображають, наскільки глобальна температура була вище або нижче норми 1951-1980 років у липні. Фото: Інститут космічних досліджень імені Годдарда NASA

Із чим пов'язана спека та чого чекати наступного року

NASA отримує дані про температуру з численних метеостанцій на суходолі та від приладів на кораблях і буях на морі.

"Цей липень був не просто теплішим, ніж будь-який попередній липень — це був найтепліший місяць у нашій історії, яка сягає 1880 року... І це підвищення середніх температур викликає небезпечну екстремальну спеку, яку люди відчувають тут, удома та в усьому світі", — наголосив директор GISS Гевін Шмідт, що займається температурним питанням.

Також вчені вважають, що рекордні температури липня цьогоріч є наслідком надто теплої води в океані. NASA виявила особливо велику теплову активність в східній частині Тихого океану через кліматичне явище Ель-Ніньо, що розпочалося у травні 2023 року. Ель-Ніньо впливає на глобальні температури через зміни в тропічній частині океану. Найбільший вплив цього явища очікується у лютому-квітні 2024 року.

Карта показує глобальні температурні аномалії за липень 2023 року в порівнянні з із середньою температурою липня 1951-1980 років. Фото: Інститут космічних досліджень імені Годдарда NASA

Нагадаємо, що метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.