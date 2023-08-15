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У Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C

15 серпня 2023 01:21
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Інна Буряк
редактор
У Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C
Чоловік обливається водою в спеку. Фото: BBC
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.

Про це повідомляє France24.

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Яка рекордна температура в Марокко

Зазначається, що температура повітря в Марокко сягнула +50,4°C, про що розповіли на метеорологічній станції в Агадірі на півдні країни. Там наголосили, що такий показник фіксується вперше за всю історію метеоспостережень.

Попереднім рекордом був показник +49,9°C, зафіксований 13 липня цього року в місті Смара.

"Ця хвиля спеки спричинена надходженням сухого та гарячого повітря з півдня, що спричинило значне підвищення температури, що перевищує середньомісячну температуру на 5-13 градусів", — зазначають метеорологічні служби.

Аномальна спека в Україні та світі

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Також ми писали, що 6 серпня по всій території України спекотно. Синоптики попереджали про різке підвищення температури. У Запоріжжі зафіксували понад +60 градусів.

Додамо, що цього літа в Південній Кореї аномальна спека забрала життя 23 осіб. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.

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