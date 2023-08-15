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В Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C

15 августа 2023 01:21
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Инна Буряк
редактор
В Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C
Человек обливается водой в жару. Фото: BBC
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.

Об этом сообщает France24.

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Какая рекордная температура в Марокко

Отмечается, что температура воздуха в Марокко составила +50,4°C, о чем рассказали на метеорологической станции в Агадире на юге страны. Там подчеркнули, что такой показатель фиксируется впервые за всю историю метеонаблюдений.

Предыдущим рекордом был показатель +49,9°C, зафиксированный 13 июля этого года в городе Смара.

"Эта волна жары вызвана поступлением сухого и горячего воздуха с юга, что повлекло за собой значительное повышение температуры, что превышает среднемесячную температуру на 5-13 градусов", — отмечают метеорологические службы.

Аномальная жара в Украине и мире

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

Также мы писали, что 6 августа на всей территории Украины жарко. Синоптики предупреждали о резком повышении температуры. В Запорожье зафиксировали более 60 градусов.

Добавим, что этим летом в Южной Корее аномальная жара забрала жизни 23 человек. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.

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