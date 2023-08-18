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Июль в этом году стал самым жарким, но в 2024 году ситуация может измениться, — NASA

18 августа 2023 02:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Июль в этом году стал самым жарким, но в 2024 году ситуация может измениться, — NASA
Девушки гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По данным NASA, июль 2023 года отличился как самый жаркий месяц с 1880 года. Так, за всю историю наблюдений температура воздуха во втором месяце лета нередко превышала предыдущие рекордные показатели.

Об этом сообщает NASA.

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Отмечается, что согласно наблюдениям NASA июль 2023 был на 0,24 градуса Цельсия теплее, чем любой другой июль.

"Данные NASA подтверждают то, что буквально почувствовали миллиарды людей во всем мире: температура в июле 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Наука понята. Мы должны действовать сейчас, чтобы защитить наши общины и планету; это единственное, что мы имеем", — отметил администратор NASA Билл Нельсон.

Рекордно теплый июль продолжает длительную тенденцию глобального потепления, являющуюся результатом влияния человеческой деятельности, главным образом выбросов парниковых газов. Эта проблема была налицо в течение последних 40 лет, и особенно обострилась за последние пять.

Диаграмма показывает аномалии глобальной температуры для каждого июля, начиная с 1880-х годов. Аномалии отражают, насколько глобальная температура была выше или ниже нормы 1951-1980 годов в июле. Фото: Институт космических исследований имени Годдарда NASA

С чем связана жара и чего ждать в следующем году

NASA получает данные о температуре многочисленных метеостанций на суше и от приборов на кораблях и буях на море.

"Этот июль был не просто теплее любого предыдущего июля — это был самый теплый месяц в нашей истории, которая достигает 1880 года... И это повышение средних температур вызывает опасную экстремальную жару, которую люди испытывают здесь, дома и во всем мире", — подчеркнул директор GISS Гэвин Шмидт, занимающийся температурным вопросом.

Также ученые считают, что рекордные температуры июля являются следствием слишком теплой воды в океане. NASA заметила особенно большую тепловую активность в восточной части Тихого океана из-за начавшегося в мае 2023 года климатического явления Эль-Ниньо. Эль-Ниньо оказывает влияние на глобальные температуры из-за изменений в тропической части океана. Наибольшее влияние этого явления ожидается в феврале-апреле 2024 года.

Карта показывает глобальные температурные аномалии за июль 2023 года по сравнению со средней температурой июля 1951-1980 годов. Фото: Институт космических исследований имени Годдарда NASA

Напомним, что метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.

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