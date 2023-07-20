На яку суму обстріли росіян завдали збитків довкіллю України: оцінка Міноборони

Забруднення довкілля в Україні через обстріли росіян. Фото: Facebook/Aris Messinis

Через удари Росії по військових об'єктах України, сума збитків довкіллю складає понад 305 мільярдів гривень. Ці показники не є остаточними.

Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля на брифінгу в Military Media Center.

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За словами Берегулі, сума збитків, нанесених довкіллю України через удари Росії по військових об'єктах, складає понад 305 мільярдів гривень.

"Заявлені показники збитків довкіллю не є остаточними і будуть збільшуватися, якщо РФ надалі продовжуватиме свою політику збройного терору", — наголосив Руслан Берегуля.

Нагадаємо, що за оцінкою аналітиків проєкту KSE "Росія заплатить", найбільше постраждав житловий фонд, а також такі сфери: інфраструктура, енергетика, транспорт, промисловість та охорона здоров'я.

Додамо, що через рік від початку війни, 23 лютого 2023 року, Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни (законопроєкт №7198).