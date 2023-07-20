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На какую сумму обстрелы россиян нанесли ущерб окружающей среде Украины: оценка Минобороны

20 июля 2023 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На какую сумму обстрелы россиян нанесли ущерб окружающей среде Украины: оценка Минобороны
Загрязнение окружающей среды в Украине из-за обстрелов россиян. Фото: Facebook/Aris Messinis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за ударов России по военным объектам Украины сумма ущерба окружающей среде составляет более 305 миллиардов гривен. Эти показатели не окончательны.

Об этом сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля на брифинге в Military Media Center.

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На какую сумму обстрелы россиян нанесли ущерб окружающей среде Украины

По словам Берегули, сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины из-за ударов России по военным объектам, составляет более 305 миллиардов гривен.

"Заявленные показатели ущерба окружающей среде не окончательны и будут увеличиваться, если РФ в дальнейшем будет продолжать свою политику вооруженного террора", — подчеркнул Руслан Берегуля.

Напомним, что, по оценке аналитиков проекта KSE "Россия заплатит", больше всего пострадал жилищный фонд, а также следующие сферы: инфраструктура, энергетика, транспорт, промышленность и здравоохранение.

Добавим, что через год с начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

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