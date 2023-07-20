На какую сумму обстрелы россиян нанесли ущерб окружающей среде Украины: оценка Минобороны
Из-за ударов России по военным объектам Украины сумма ущерба окружающей среде составляет более 305 миллиардов гривен. Эти показатели не окончательны.
Об этом сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля на брифинге в Military Media Center.
На какую сумму обстрелы россиян нанесли ущерб окружающей среде Украины
По словам Берегули, сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины из-за ударов России по военным объектам, составляет более 305 миллиардов гривен.
"Заявленные показатели ущерба окружающей среде не окончательны и будут увеличиваться, если РФ в дальнейшем будет продолжать свою политику вооруженного террора", — подчеркнул Руслан Берегуля.
Напомним, что, по оценке аналитиков проекта KSE "Россия заплатит", больше всего пострадал жилищный фонд, а также следующие сферы: инфраструктура, энергетика, транспорт, промышленность и здравоохранение.
Добавим, что через год с начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).