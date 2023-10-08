На кордоні Угорщини та України виникла серйозна екологічна небезпека

Тони сміття на кордоні Угорщини та України. Фото: скриншот

Екологічна небезпека, що виникла на українсько-угорському кордоні, привернула увагу громадськості. Територія Закарпаття стала відправною точкою для великих сміттєвих викидів, що засмічують річки на території Угорщини, волонтери вже витягли приблизно 90 тонн пластикових відходів з акваторій.

Про це повідомляє Euronews.

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Пластикові відходи на кордоні Угорщини та України

Згідно з інформацією з видань, причину проблеми можна побачити у військовому конфлікті, який спричинив перебої у функціонуванні муніципальних служб у регіонах України.

Як результат, уздовж 50 км відрізка річки Бодрог накопичилася колосальна купа пластикових відходів. Береги річки Бодрог, розташованої на північному сході Угорщини, засмічені порожніми пластиковими пляшками, що створюють потворний краєвид.

Місцеві волонтери заявляють, що джерело сміття відоме.

"Перевірте мітку, і ви побачите відповідь. Це з українського Закарпаття! Велика частина сміття приходить звідти. У Закарпатті утилізація відходів не врегульована, їх просто викидають у річкові заплави, і коли настає повінь, вода забирає сміття до Угорщини", — каже лідер проекту Plastic Cup Міклош Джаляй-Корпош.

Боротьба з відходами

Щоб боротися з наслідками цих "сміттєвих" потопів, Міклош та його колеги створили "Plastic Cup" — щорічне змагання волонтерів зі збирання берегів Бодрог та інших рік країни.

Під час заходу понад півтори сотні учасників, на саморобних плотах і каяках, плавають по річці протягом декількох днів, прибираючи пластик, що накопичився, уздовж берегів.

Співпраця волонтерів з Угорщини та України

Пластикові відходи переміщаються по всьому світу, ігноруючи кордони, і зупинити їх поширення можна лише об'єднавши зусилля.

Організатори Plastic Cup з Угорщини співпрацюють із партнерами із Західної України, щоб мінімізувати подальше забруднення річок. Їхні річні акції з прибирання річок залучають добровольців з різних куточків світу, наприклад, Марка, студента з Барселони.

Нагадаємо, що у Вінницькій області у великого українського виробника осетрової ікри загинуло дев'ять тонн племінної азовської осетри. Сталося це через забруднення місцевого водосховища.