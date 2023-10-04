В Винницкой области из-за экологической катастрофы погибло 9 тонн рыбы

Рыба, погибшая на предприятии в Винницкой области. Фото: Ukrainian Caviar Berry

В Винницкой области у крупного украинского производителя осетровой икры погибло девять тонн племенной азовской осетры. Произошло это из-за загрязнения местного водохранилища.

Об этом сообщил владелец фермы Александр Корх.

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Он отметил, что сначала в 2014 году рыбное хозяйство перевезли из Мариуполя в Херсонскую область, а затем в Винницкую. И уже в Ладыжине рыба там начала жить.

Однако в результате экологической катастрофы 20-летние азовские осетры погибли.

Рыба, которая погибла. Фото: Ukrainian Caviar Berry

Гибель рыбы

"Все погибли из-за экологической катастрофы в Ладыжине Винницкой области. Они пережили бои 2014 года под Мариуполем, затем Херсон и 6 лет назад приехали в Ладыжин", — рассказал мужчина.

По его словам, вряд ли местные власти будут искать тех, кто занимается отравлением местного водохранилища.

"Наша 10-летняя история закончилась провалом вместе с нашими рыбками!", — подытожил Корх.

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Производство икры

В свою очередь в компании Ukrainian Caviar Berry рассказали, что икру покупали клиенты со всего мира, поэтому именно их производство пользовалось популярностью.

"Обычно рыбу убивают, чтобы достать икру. Но это был не наш метод. Мы получали икру путем "доения" и рыба оставалась жива. Мы всегда говорили, что создаем будущее, ведь осетры живут более ста лет и лучший урожай нашей икры увидят наши внуки", — подчеркнули в сообщении.

Рыба, которая погибла. Фото: Ukrainian Caviar Berry

Загрязнение реки

Однако у компании не могут остановить процесс загрязнения в реке Южный Буг. Пока тот резервуар, где росли их осетры, выглядит как сливная яма.

"Выброс в воду невероятно большого количества вредных веществ привел к мгновенной смерти 9 тонн краснокнижной рыбы — Белуги, Ленского, Азовского Осетра, Гибрида белуги (Бестер). Управление прокуратуры охраны природы открыло дело, ведется следствие. Сегодня уничтожено единственное уникальное стадо племенного азовского осетра", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее жители Запорожья опубликовали видео, на котором можно увидеть последствия обмеления реки Днепр. Произошло это в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.