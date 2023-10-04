На Вінничині через екологічну катастрофу загинуло 9 тонн риби

Риба, яка загинула на підприємстві у Вінницькій області. Фото: Ukrainian Caviar Berry

На Вінничині у великого українського виробника осетрової ікри загинуло дев'ять тонн племінної азовської осетри. Сталося це через забруднення місцевого водосховища.

Про це повідомив власник ферми Олександр Корх.

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Історія господарства

Він зауважив, що спочатку у 2014 році рибне господарство перевезли з Маріуполя на Херсонщину, а потім на Вінничину. І вже в Ладижині риба почала там жити.

Проте внаслідок екологічної катастрофи 20-літні азовські осетри загинули.

Риба, яка загинула. Фото: Ukrainian Caviar Berry

Загибель риби

"Усі загинули через екологічну катастрофу у Ладижині Вінницької області. Вони пережили бої 2014 року під Маріуполем, потім Херсон і 6 років тому приїхали в Ладижин", — розповів чоловік.

За його словами, навряче місцева влада буде шукати тих, хто займається отруєнням місцевого водосховища.

"Наша 10 річна історія закінчилася провалом разом із нашими рибками!", — підсумував Корх.

Скриншот допису

Виробництво ікри

Своєю чергою в компанії Ukrainian Caviar Berry розповіли, що ікру купували клієнти зі всього світу, тому саме їхнє виробництво користувалося популярністю.

"Зазвичай рибу вбивають, щоб дістати ікру. Але це був не наш метод. Ми отримували ікру шляхом "доїння" й риба залишалася живою. Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад сто років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки", — наголосили у повідомленні.

Риба, яка загинула. Фото: Ukrainian Caviar Berry

Забруднення річки

Проте у компанії не можуть зупинити процес забруднення в річці Південний Буг. Наразі той резервуар, де росли їхні осетри, має вигляд зливної ями.

"Викид у воду неймовірно великої кількості шкідливих речовин призвів до миттєвої смерті 9 тонн червонокнижної риби — Білуги, Ленського, Азовського Осетра, Гібрида білуги (Бестер). Управління прокуратури охорони природи відкрило справу, триває слідство. Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного азовського осетра", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше жителі Запоріжжя опублікували відео, на якому можна побачити наслідки обміління річки Дніпро. Сталося це внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.