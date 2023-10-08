На границе Венгрии и Украины возникла серьезная экологическая опасность

Тонны мусора на границе Венгрии и Украины. Фото: скриншот

Экологическая опасность, возникшая на украино-венгерской границе, привлекла внимание общественности. Территория Закарпатья стала отправной точкой для обширных мусорных выбросов, засоряющих реки на территории Венгрии, волонтеры уже извлекли примерно 90 тонн пластиковых отходов из акваторий.

Об этом сообщает Euronews.

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Пластиковые отходы на границе Венгрии и Украины

Согласно информации из изданий, причину проблемы можно усмотреть в военном конфликте, который вызвал перебои в функционировании муниципальных служб в регионах Украины.

Как результат, вдоль 50-км отрезка реки Бодрог накопилась колоссальная куча пластиковых отходов. Берега реки Бодрог, расположенной на северо-востоке Венгрии, замусорены пустыми пластиковыми бутылками, создающими уродливый пейзаж.

Местные волонтеры заявляют, что источник мусора известен.

"Проверьте метку, и вы увидите ответ. Это из украинского Закарпатья! Большая часть мусора приходит оттуда. В Закарпатье утилизация отходов не урегулирована, их просто выбрасывают в речные поймы, и когда наступает половодье, вода уносит мусор в Венгрию", — говорит лидер проекта Plastic Cup Миклош Джаляй-Корпош.

Борьба с отходами

Чтобы бороться с последствиями этих "мусорных" потопов, Миклош и его коллеги создали "Plastic Cup" — ежегодное соревнование волонтеров по уборке берегов Бодрог и других рек страны.

Во время мероприятия свыше полутора сотен участников, на самодельных плотах и каяках, плавают по реке в течение нескольких дней, убирая накопившийся пластик вдоль берегов.

Сотрудничество волонтеров из Венгрии и Украины

Пластиковые отходы перемещаются по всему миру, игнорируя границы, и остановить их распространение можно только объединив усилия.

Организаторы Plastic Cup из Венгрии сотрудничают с партнерами из Западной Украины, чтобы минимизировать дальнейшее загрязнение рек. Их годовые акции по уборке рек привлекают добровольцев из различных уголков мира, например, Марка, студента из Барселоны.

Напомним, что в Винницкой области у крупного украинского производителя осетровой икры погибло девять тонн племенной азовской осетры. Произошло это из-за загрязнения местного водохранилища.