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На Землі практично не залишилося безпечних місць: нове дослідження вчених

12 березня 2023 08:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Забруднення повітря
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавнє дослідження щоденних рівнів дрібних твердих частинок (PM2,5) в атмосфері по всьому світу показало, що лише 0,18% світової площі суші та 0,001% населення світу піддаються високим рівням PM2,5, які є провідним екологічним фактором ризику для здоров'я. Ці рівні нижчі за рівні безпеки, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це повідомляє ScienceDaily.

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Нове дослідження

Однак слід зазначити, що протягом останніх двох десятиліть щоденні рівні PM2,5 знизилися в Європі та Північній Америці, але збільшились у Південній Азії, Австралії, Новій Зеландії, Латинській Америці та Карибському басейні. Понад 70% днів у всьому світі мають рівні PM2,5 вище за безпечний поріг.

Проблема полягає у відсутності станцій моніторингу забруднення повітря у всьому світі, що призводить до відсутності даних про вплив PM2,5 на місцевому, національному, регіональному та глобальному рівнях.

У своєму дослідженні професор Юмін Го зі Школи громадської охорони здоров'я та профілактичної медицини Університету Монаша використав традиційні методи спостережень за якістю повітря, супутникові метеорологічні датчики та детектори забруднення повітря, статистичні методи та методи машинного навчання для більш точної оцінки концентрації PM2,5 у всьому.

Вивчивши дані, дослідницька група опублікувала карту, яка демонструє зміни рівнів PM2,5 по всьому світу за останні десятиліття. В результаті дослідження стало зрозуміло, що проблема забруднення повітря є глобальною та потребує більш активних дій для покращення якості повітря у всьому світі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, Білл Гейтс інвестує у стартап за кліматичними технологіями, який планує перевернути галузь тваринництва, що виділяє метан за допомогою кормової добавки, вирощеної в лабораторії. Таким чином, корови менше псуватимуть кисень.

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