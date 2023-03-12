На Земле практически не осталось безопасных мест: новое исследование ученых

Загрязнение воздуха

Недавнее исследование ежедневных уровней мелких твердых частиц (PM2,5) в атмосфере по всему миру показало, что только 0,18% мировой площади суши и 0,001% населения мира подвергаются высоким уровням PM2,5, которые являются ведущим экологическим фактором риска для здоровья. Эти уровни ниже уровней безопасности, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщает ScienceDaily.

Новое исследование

Однако следует отметить, что в течение последних двух десятилетий ежедневные уровни PM2,5 снизились в Европе и Северной Америке, но увеличились в Южной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и Карибском бассейне. Более 70% дней во всем мире имеют уровни PM2,5 выше безопасного порога.

Проблема заключается в отсутствии станций мониторинга загрязнения воздуха во всем мире, что приводит к отсутствию данных о воздействии PM2,5 на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

В своем исследовании профессор Юмин Го из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша использовал традиционные методы наблюдений за качеством воздуха, спутниковые метеорологические датчики и детекторы загрязнения воздуха, статистические методы и методы машинного обучения для более точной оценки концентрации PM2,5 во всем мире.

Изучив данные, исследовательская группа опубликовала карту, демонстрирующую изменения уровней PM2,5 по всему миру за последние десятилетия. В результате исследования стало ясно, что проблема загрязнения воздуха является глобальной и требует более активных действий для улучшения качества воздуха во всем мире.

Напомним, недавно стало известно, Билл Гейтс инвестирует в стартап по климатическим технологиям, который планирует перевернуть отрасль животноводства, выделяющего метан, с помощью кормовой добавки, выращенной в лаборатории. Таким образом, коровы будут меньше портить кислород.