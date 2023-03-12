На Земле практически не осталось безопасных мест: новое исследование ученых
Недавнее исследование ежедневных уровней мелких твердых частиц (PM2,5) в атмосфере по всему миру показало, что только 0,18% мировой площади суши и 0,001% населения мира подвергаются высоким уровням PM2,5, которые являются ведущим экологическим фактором риска для здоровья. Эти уровни ниже уровней безопасности, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом сообщает ScienceDaily.
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Новое исследование
Однако следует отметить, что в течение последних двух десятилетий ежедневные уровни PM2,5 снизились в Европе и Северной Америке, но увеличились в Южной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и Карибском бассейне. Более 70% дней во всем мире имеют уровни PM2,5 выше безопасного порога.
Проблема заключается в отсутствии станций мониторинга загрязнения воздуха во всем мире, что приводит к отсутствию данных о воздействии PM2,5 на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
В своем исследовании профессор Юмин Го из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша использовал традиционные методы наблюдений за качеством воздуха, спутниковые метеорологические датчики и детекторы загрязнения воздуха, статистические методы и методы машинного обучения для более точной оценки концентрации PM2,5 во всем мире.
Изучив данные, исследовательская группа опубликовала карту, демонстрирующую изменения уровней PM2,5 по всему миру за последние десятилетия. В результате исследования стало ясно, что проблема загрязнения воздуха является глобальной и требует более активных действий для улучшения качества воздуха во всем мире.
Напомним, недавно стало известно, Билл Гейтс инвестирует в стартап по климатическим технологиям, который планирует перевернуть отрасль животноводства, выделяющего метан, с помощью кормовой добавки, выращенной в лаборатории. Таким образом, коровы будут меньше портить кислород.