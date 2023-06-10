Оприлюднено кадри з супутника, де видно обміління Північно-Кримського каналу

Обміління Північно-Кримського каналу. Скриншот: Радіо Свобода

Ділянки річки Дніпро, які живлять водою Північно-Кримський канал, мають сліди обміління. Саме цей канал є джерелом дніпровської води для Криму.

Про це повідомили "Схеми".

Читайте також:

Журналісти отримали відео, зняте біля притоку Північно-Кримського каналу, де видно, що вода з Дніпра до каналу вже майже не доходить. Коли окупанти зруйнували греблю Каховської ГЕС, то порушили цю систему.

"Порівнявши фото Planet Labs за 7 та 5 червня 2023 року, можна побачити замулювання чи обміління на ділянках Дніпра біля джерел Північно-Кримського каналу", — йдеться у повідомленні.

Пересихання каналу

Раніше очільник Укргідроенерго Ігор Сирота повідомляв, що відсутність води у Каховському водосховищі загрожує Північно-Кримському каналу пересиханням.

Як зазначають експерти, яких опитали журналісти "Крим. Реалії", вода з цього каналу більше не йтиме на окупований півострів, поки Каховське водосховище знову не буде наповнене. Також потрібно буде відновлювати зруйновану гідротехнічну інфраструктуру. На все це можуть піти роки.

Крим буде без води?

За словами директора Інституту водних проблем та меліорації Національної Академії аграрних наук України Михайла Яцюка, дефіцит води цього року не передбачається, адже російська влада встигла наповнити місцеві водосховища.

Своєю чергою, "влада" Криму визнає, що після руйнування дамби Каховської ГЕС на півострові загинуть тисячі гектарів рису, які потребують зрошення.

Яка ситуація на півострові

Російські окупанти планують провести евакуацію з півночі Криму. До того ж вони хочуть викрасти матеріально-культурні цінності.

Росіяни вже віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі Криму щодо підготовки евакуації людей.

"Відтак було віддано вказівки щодо списку населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у місті Армянськ", — повідомили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше внаслідок підриву Каховської ГЕС водою затопило дорогу з Херсона в Крим. На окупований півострів доїхати дуже складно.