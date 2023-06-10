Обнародованы кадры со спутника, где видны обмеления Северо-Крымского канала

Обмеление Северо-Крымского канала. Скриншот: Радио Свобода

Участки реки Днепр, питающие водой Северо-Крымский канал, имеют следы обмеления. Именно этот канал является источником днепровской воды для Крыма.

Об этом сообщили "Схемы".

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Журналисты получили видео, снятое у притока Северо-Крымского канала, где видно, что вода из Днепра в канал уже почти не доходит. Когда оккупанты разрушили дамбу Каховской ГЭС, то нарушили эту систему.

"Сравнив фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 года, можно увидеть заиливание или обмеление на участках Днепра у источников Северо-Крымского канала", — говорится в сообщении.

Пересыхание канала

Ранее глава Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщал, что отсутствие воды в Каховском водохранилище грозит Северо-Крымскому каналу пересыханием.

Как отмечают эксперты, опрошенные журналистами "Крым. Реалии", вода по этому каналу больше не будет идти на оккупированный полуостров, пока Каховское водохранилище снова не будет наполнено. Также нужно будет восстанавливать разрушенную гидротехническую инфраструктуру. На все это могут уйти годы.

Крым будет без воды?

По словам директора Института водных проблем и мелиорации Национальной Академии аграрных наук Украины Михаила Яцюка, дефицит воды в этом году не предполагается, ведь российские власти успели наполнить местные водохранилища.

В свою очередь, "власти" Крыма признают, что после разрушения дамбы Каховской ГЭС на полуострове погибнут тысячи гектаров риса, нуждающихся в орошении.

Какая ситуация на полуострове

Российские оккупанты планируют провести эвакуацию с севера Крыма. К тому же они хотят украсть материально-культурные ценности.

Россияне уже отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере Крыма по подготовке эвакуации людей.

"Так, были отданы указания относительно списка населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию РФ. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянск", — сообщили в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее в результате подрыва Каховской ГЭС водой затопило дорогу из Херсона в Крым. На оккупированный остров доехать очень сложно.