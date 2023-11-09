Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Останній рік для планети став найспекотнішим в історії arrow

Останній рік для планети став найспекотнішим в історії

9 листопада 2023 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Останній рік для планети став найспекотнішим в історії
Лісові пожежі через спеку у Греції в серпні 2023 року. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Останні 12 місяців для планети Земля стали найспекотнішими в історії. Протягом цього періоду 99% людей світу жили у температурних умовах, які перевищували середньостатистичні.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дослідження Climate Central.

Читайте також:

Останній рік був найспекотнішим в історії

Науковці зазначають, що у період з листопада 2022 року по жовтень цього року середній температурний показник був на 1,32°C вищим за доіндустріальний рівень.

Також результат останніх 12 місяців перевершив рекорд жовтня 2015 — вересня 2016. Світ застерігають, що надалі температурних рекордів побільшає.

"Наступного року рекорди продовжать фіксуватися, особливо в міру того, як починає посилюватися Ель-Ніньо, піддаючи мільярди людей впливу незвичайної спеки", — розповів віцепрезидент з науки Climate Central Ендрю Першінг.

Він зауважив, що жодна людина на планеті "не застрахована від зміни клімату", попри те, що найбільший вплив на собі відчувають країни, які знаходиться близько до лінії екватора. 

"Це найвища температура, яку наша планета пережила приблизно за 125 тис. років, найвища температура, яку люди зазнали за той час, коли ми вирішили записувати спостереження, будувати міста і жити разом великими групами", — наголосив науковець. 

Європейська Служба зміни клімату Copernicus встановила, що жовтень 2023 року став найспекотнішим жовтнем за історію спостережень — середні температури були на 1,7°C вищими для цього періоду.

Раніше ми писали, що цього року осінь продовжує дарувати аномальне тепло. Температурний фон з початку листопада становить +13...+15°C при нормі на цей час +5°C, що властиво для середини вересня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі