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Последний год для планеты стал самым жарким в истории

9 ноября 2023 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Последний год для планеты стал самым жарким в истории
Лесные пожары из-за жары в Греции в августе 2023 года. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Последние 12 месяцев для планеты Земля стали самыми жаркими в истории. В этот период 99% людей мира жили в температурных условиях, которые превышали среднестатистические.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование Climate Central.

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Последний год был самым жарким в истории

Ученые отмечают, что в период с ноября 2022 года по октябрь этого года средний температурный показатель был на 1,32°C выше доиндустриального уровня.

Также результат последних 12 месяцев превзошел рекорд октября 2015 — сентября 2016 года. Мир предостерегают, что в дальнейшем температурных рекордов станет больше.

"В следующем году рекорды продолжат фиксироваться, особенно по мере того, как начинает усиливаться Эль-Ниньо, подвергая миллиарды людей влиянию необычной жары", — рассказал вице-президент по науке Climate Central Эндрю Першинг.

Он отметил, что ни один человек на планете "не застрахован от изменения климата", несмотря на то, что наибольшее влияние на себя ощущают страны, близкие к линии экватора.

"Это самая высокая температура, которую наша планета пережила примерно за 125 тыс. лет, самая высокая температура, которую люди испытали за то время, когда мы решили записывать наблюдения, строить города и жить вместе большими группами",  подчеркнул ученый.

Европейская Служба изменения климата Copernicus установила, что октябрь 2023 стал самым жарким октябрем за историю наблюдений — средние температуры были на 1,7°C выше этого периода.

Ранее мы писали, что в этом году осень продолжает дарить аномальное тепло. Температурный фон с начала ноября составляет +13...+15°C при норме в настоящее время +5°C, что свойственно для середины сентября.

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