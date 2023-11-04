Науковці заявили, що Південна півкуля Землі стрімко висихає

Рівень води в озері Тітікака падає через відсутність дощу на всьому Альтиплано. Фото: Reuters

Лише близько 1% усієї води на планеті — це прісна вода, яка доступна людям, рослинам та тваринам. Решта знаходиться в океанах або "замкнена" в полярних льодовикових щитах і скелях. За словами науковців, Південна півкуля Землі стрімко висихає.

Про це заявив старший викладач з навколишнього середовища і систем із Відкритого університету Кевін Коллінз у статті для The Conversation.

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Висихання Південної півкулі

За словами Коллінза, нове дослідження показало, що за останні два десятиліття (2001-2020 роки) Південна півкуля Землі висихала сильніше, чим Північна. Автори роботи вважають, що головною причиною є погодне явище Ель-Ніньйо. Воно виникає кожні декілька років, коли вода в східній частині Тихого океану тепліша, ніж зазвичай.

Результати базуються на даних супутників і вимірах стоку річок та потоків. Це дозволило науковцям моделювати та обчислювати зміни в доступності води.

Попри те, що Південна півкуля займає лише чверть світової суші, здається, вона має значно більший вплив на глобальну доступність води, ніж Північна.

Дослідження показує значне зниження доступності води в:

Південній Америці;

більшій частині Африки;

у Центральній та Північно-західній Австралії.

За словами науковців, у деяких регіонах води буде більше. Наприклад, у південній частині Південної Америки.

Автори припускають, що доступність води в Північній півкулі більш-менш збалансована. Частково це пов'язано з великим антропогенним впливом.

Вплив на Північну півкулю

Науковці відповіли на запитання, які можливі наслідки, якщо Південна півкуля висихає більше, ніж Північна. За їхніми словами, частково відповідь криється в регіонах, які, швидше за все, зіткнуться з посиленням посушливості.

Південна Америка включає тропічні ліси Амазонки. Вони є головним регулятором клімату, а також глобально важливим середовищем існування видів і домівкою для багатьох корінних народів. Їх висихання призведе до зменшення рослинності та збільшення ризику пожеж. Південна Америка також є експортером сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Зміни в доступності води посилять навантаження на продовольчі системи в усьому світі.

Науковці наголошують, що засушування на більшій частині території Африки також є реальною проблемою, адже цей величезний континент має безліч кліматичних зон і соціально-економічних контрастів, а ресурси для пом'якшення наслідків і адаптації часто обмежені. За їхніми словами, тиск на продовольчі системи і середовище проживання створить додатковий стрес на всьому континенті.

У дослідженні йдеться, що урожайність основного продукту маніоки знижується через посуху. Експорт таких товарів як кава та какао також може зменшитися.

Висихання змінить структуру рослинності та ще більше підвищить температуру, яка до 2100 року може перевищити 35°C протягом більшої частини року. Це матиме серйозні наслідки для здоров'я людей та середовища проживання.

"Як і у випадку з багатьма аспектами клімату, точний характер і масштаб змін і впливів важко передбачити або змоделювати на місцевому або регіональному рівні. Але цей новий документ вказує на явні зміни в закономірностях і складних кліматичних процесах у Південній півкулі, які призведуть до скорочення доступності води під час явищ Ель-Ніньйо", — зазначає Коллінз.

Нагадаємо, дослідники заявили, що люди можуть стати свідками загибелі всієї природи на Землі. За словами вчених, ці наслідки можуть виникнути саме через дії людей, тому настав час знаходити ефективні рішення, які допоможуть зберегти планету.